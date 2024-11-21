Легендарная Metallica поделилась видео с музыкантом из ВСУ и восхитилась его талантом

Талант Столяра покоряет людей по всему миру

Легендарная американская рок-группа Metallica поделилась в своем Instagram видео с украинским бандуристом-военнослужащим ВСУ Тарасом Столяром. Музыкант исполнил кавер на хит Nothing Else Matters и покорил "металлистов".

Тарас Столяр является заслуженным артистом Украины и участником "Культурного десанта". Фронтмены Metallica восхитились его игрой на 62-струнной бандуре.

Известно, что рок-группа опубликовала отрывок из выступления Тараса Столяра, во время которого он исполнил одну из самых известных песен Metallica — Nothing Else Matters ("Все остальное не важно"). Мужчина играет на 62-струнной бандуре.

Столяр является участником "Культурного десанта" — подразделения Вооруженных сил Украины, состоящего из семи профессиональных музыкантов, которые сейчас являются военнослужащими.

"Культурный десант" проводит благотворительные музыкальные туры. Последнгий из них проходил в США и украинские военные артисты дали 170 концертов за два месяца.

Участники Metallica узнали о "Культурном десанте" от их вокалиста Джеймса Хетфилда и восхитились украинскими артистами, которые после гастрольного тура вновь вернутся на фронт.

Для справки: Тарас Столяр — заслуженный артист Украины, бандурист и нынешний военнослужащий 112-й отдельной бригады территориальной обороны Киева. Он также был участником группы ONUKA.

Музыкант играет на 62-струнной бандуре.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что американская метал-группа Metallica собрала 1 миллион долларов для Украины в рамках кампании по сбору средств, организованной World Central Kitchen (WCK).