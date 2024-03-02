Гімн у темряві та пісня за $10 тисяч на ЗСУ: "Курган та Агрегат" дали потужний концерт у Києві (фото, відео)

За сьогоднішній концерт вдалося зібрати понад 3 млн гривень на ЗСУ

Гурт "Курган та Агрегат" під час свого першого всеукраїнського туру з початку повномасштабної війни дав концерт у Києві. Прибуток із концертів, які розплановані до 20 квітня, буде передано на потреби ЗСУ.

Кореспондент "Телеграфа" побував на концерті хіп-хоп гурту у столиці. Посеред виступу артистів зникло світло, але шанувальники не розгубилися і виконали гімн України в темряві.

Крім того, фанат групи зробив найщедріший донат під час аукціону – 10 тисяч доларів (370 тисяч гривень). За це він отримав можливість заспівати одну пісню на сцені разом з улюбленими виконавцями.

Але не обійшлося і без курйозів. Серед концерту гурту "Курган і Агрегат" в Stereo Plaza раптово зникло світло. Але фанати не розгубилися і заспівали гімн України майже в непроглядній темряві і пообнімалися із "Псом Патроном" (ростовою лялькою).

Українська блогерка та співачка Уляна Станіславська задонатила 50 тисяч гривень за те, щоб відірватися під пісню "Кургана та Агрегата" на сцені. А відомий український співак Володимир Дантес купив килимок "Йдеш — ну і п***уй" за 170 тисяч гривень. Загалом було зібрано за концерт 3,5 млн гривень.

Нагадаємо, що весь прибуток від продажу квитків та аукціону у 100% розмірі буде спрямований на ЗСУ.

Тур групи "Курган та агрегат" розпочався 16 лютого, а закінчиться 20 квітня. За два роки повномасштабного вторгнення – це перший всеукраїнський тур хіп-хоп виконавців. Але, попри це, вони змогли монетизувати свою популярність та спрямувати її у корисне русло.

"За два роки гурт "Курган та Агрегат" змогли конвертувати свою впізнаваність у десятки мільйонів гривень у вигляді дронів, автомобілів, тепловізорів та інших необхідних речей для українського війська! І тепер група "Курган та Агрегат" все ж таки їде у всеукраїнський тур, щоб знову ж таки зібрати гроші на потреби захисників та захисниць України! Ваш квиток на концерт – це солідний донат нашим воїнам, адже 100% прибутку з туру піде саме на їхні потреби. Тому приходьте заряжаться енергійой і заряжать своїм донатом наших захисників та захисниць", — сказано в Instagram групи.

Українці у мережі поділилися враженнями від емоційного концерту. Дехто навіть зізнався, що плакав від цієї нереальної атмосфери.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що музикант гурту ВВ висловився про концерти під час війни. Він заявив, що не проти концертів у Києві та інших містах, але одразу висловив стурбованість тим, що на фронті не вистачає людей.