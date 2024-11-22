Що робити, якщо у ТЦК не приймають заяву про відстрочку

Заяву повинні розглянути протягом семи днів

В Україні певні категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Але навіть за наявності всіх необхідних документів, іноді у ТЦК ат СП можуть відмовити у прийомі заяви.

Якщо у ТЦК відмовилися прийняти документи на відстрочку, це вважається порушенням закону. Пише Новини.LIVE.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, питання про надання чи відмову у відстрочці вирішує спеціальна комісія при ТЦК. До її складу входять:

керівник відповідного відділу ТЦК;

представники освіти, науки, охорони здоров’я;

представники соціального захисту населення;

співробітники служби у справах дітей або ЦНАПу відповідного району чи міста.

Комісія зобов’язана розглянути заяву протягом семи днів із моменту її подання. Після прийняття рішення громадянин отримує повідомлення на телефон, а підтвердження у вигляді витягу з підписом керівника ТЦК — у паперовому чи електронному форматі через "Резерв+".

Повноваження ухвалювати рішення (позитивне чи негативне) щодо відстрочки має лише комісія. Відмова ще на етапі подання документів є незаконною.

Працівники ТЦК можуть лише вказати на недоліки в документах (наприклад, відсутність довідки або помилки), але вони не мають права відмовляти в їхньому розгляді.

Куди скаржитися

У разі незаконної відмови необхідно:

Подати скаргу до обласного або міського ТЦК. У заяві слід чітко зазначити, що відмова в розгляді документів суперечить чинному законодавству. Звернутися до суду. Якщо комісія ухвалила негативний висновок без належного розгляду, це також можна оскаржити в судовому порядку.

Нагадуємо, що висновок військово-лікарської комісії також можна оскаржити, якщо з ним не згодні. Для цього потрібно подати письмову скаргу до ВЛК вищого рівня та до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше "Телеграф" писав про, що варто знати на випадок, коли вас зупинили представники ТЦК. Які саме документи можуть перевіряти співробітники ТЦК, залежить від статусу громадянина.