Хто може отримати відстрочку від мобілізації онлайн

Найближчим часом сервіс буде розширено

Попри загальну мобілізацію в Україні, певні категорії чоловіків можуть отримати відстрочку від призову. Тепер деякі громадяни можуть зробити це онлайн.

У Міністерстві соціальної політики повідомили, хто може скористатися можливістю оформлення відстрочки через застосунок "Резерв+". Сервіс вже доступний, зокрема, для людей з інвалідністю.

Оформлення відстрочки онлайн наразі доступне:

люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності;

студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістратури навчаються на аспірантурі.

Щоб оформити відстрочку, необхідно:

Завантажити оновлену версію "Резерв+", яка вже доступна в AppStore та PlayMarket. Авторизуватися в застосунку. Надіслати запит на оформлення відстрочки.

Після цього система автоматично перевірить, чи має користувач право на відстрочку. У разі підтвердження статусу, інформація відобразиться в електронному військовому документі.

У Мінсоцполітики наголосили, що найближчим часом сервіс буде розширено. Планується додати опцію оформлення відстрочки для осіб з інвалідністю, зареєстрованих у Централізованому банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ).

Зазначимо, що скористатися сервісом зможуть багатодітні батьки. Однак, якщо ви є в реєстр багатодітних сімей. Тобто, у чоловіків, у яких діти від різних шлюбів можуть зіткнутися із труднощами.

Нагадуємо, отримати довідку в ТЦК та СП після оформлення відстрочки онлайн неможливо. Така процедура не передбачена, оскільки, згідно з постановою Кабміну №560, довідка надається лише в тих випадках, коли рішення про відстрочку ухвалюється комісією при ТЦК та СП.

Оформлення відстрочки через "Резерв+" не вимагає розгляду комісією, а рішення приймається автоматично. Тому видача довідки в таких випадках неможлива.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо не вдається отримати відстрочку через "Резерв+". Можна звернутися до технічної підтримки для виправлення цих даних.