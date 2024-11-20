Чи оштрафують, якщо загубив військовий квиток

У ТЦК пояснили, коли документ можуть повторно видати

Військовозобов'язані громадяни повинні дбайливо зберігати свої військово-облікові документи. За їх втрату або умисне псування передбачена адміністративна відповідальність.

Про це розповіли у Донецькому обласному ТЦК та СП. У військкоматі також пояснили, які штрафи передбачені.

Згідно зі статтею 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо призовник, військовозобов'язаний або резервіст втрачає військовий квиток через недбале зберігання або умисне псування, на нього накладається штраф у розмірі від 510 до 850 гривень (30-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

За повторне порушення в особливий період штраф зростає і становить від 850 до 1700 гривень (50-150 неоподатковуваних мінімумів).

Військово-обліковий документ може бути повторно виданий в таких ситуаціях:

непридатність військового квитка для подальшого використання;

пошкодження або знищення військового квитка під час стихійного лиха;

втрата або крадіжка військового квитка;

зміна прізвища, імені або по батькові особи, що вимагає оновлення даних у військовому квитку.

У ТЦК розповіли, що для відновлення військового квитка потрібно:

заява/рапорт, у якій(-ому) зазначається про обставини втрати військового квитка та прохання про повторну його видачу;

паспорт;

фото 3х4;

пошкоджений документ або його залишки (за наявності);

витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено);

довідка з відділу поліції, що була написана заява про втрату (якщо документ був викрадений).

У військкоматі зазначили, що повторно документ може бути виданий лише за рішенням керівника ТЦК та СП.

Нагадуємо, що електронний військовий квиток можна згенерувати у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія". Щоб створити електронну копію у "Резерв+", необхідно:

Увійти у застосунок і оновити свої дані. Знайти документ із QR-кодом, натиснувши на три крапки біля нього. Обрати "Завантажити PDF". Зберегти файл на Google Drive, відправити на електронну пошту чи у месенджер. За потреби роздрукувати документ.

"Дія" тепер також дозволяє створювати електронний військово-обліковий документ, який підтягує дані з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Оберіг).

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо представники ТЦК не визнають документи у "Резерв+". У Міністерстві оборони розповіли, куди звертатися у такому випадку.