Что делать, если в ТЦК не принимают заявление об отсрочке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Заявление должно быть рассмотрено в течение семи дней
В Украине определенные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Но даже при наличии всех необходимых документов иногда в ТЦК ат СП могут отказать в приеме заявления.
Если в ТЦК отказались принять документы на отсрочку, это считается нарушением закона. Пишет Новости.LIVE.
Согласно постановлению Кабинета Министров, вопрос о предоставлении или отказе в отсрочке решает специальная комиссия при ТЦК. В ее состав входят:
- руководитель соответствующего отдела ТЦК;
- представители образования, науки, здравоохранения;
- представители социальной защиты населения;
- сотрудники службы по делам детей или ЦНАП соответствующего района или города.
Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение семи дней с момента его подачи. После принятия решения гражданин получает сообщение на телефон, а подтверждение в виде выписки с подписью руководителя ТЦК — в бумажном или электронном формате через "Резерв+".
Полномочие принимать решение (положительное или отрицательное) относительно отсрочки имеет только комиссия. Отказ еще на этапе подачи документов является незаконным.
Работники ТЦК могут лишь указать недостатки в документах (например, отсутствие справки или ошибки), но они не имеют права отказывать в их рассмотрении.
Куда жаловаться
В случае незаконного отказа необходимо:
- Подать жалобу в областной или городской ТЦК. В заявлении следует четко отметить, что отказ в рассмотрении документов противоречит действующему законодательству.
- Обратиться в суд. Если комиссия приняла отрицательное заключение без надлежащего рассмотрения, это можно обжаловать в судебном порядке.
Напоминаем, что заключение военно-врачебной комиссии также можно обжаловать, если с ним не согласны. Для этого нужно подать письменную жалобу в ВВК высшего уровня и в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Ранее "Телеграф" писал о том, что стоит знать на случай, когда вас остановили представители ТЦК. Какие документы могут проверять сотрудники ТЦК, зависит от статуса гражданина.