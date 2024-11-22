Что делать, если в ТЦК не принимают заявление об отсрочке

Заявление должно быть рассмотрено в течение семи дней

В Украине определенные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Но даже при наличии всех необходимых документов иногда в ТЦК ат СП могут отказать в приеме заявления.

Если в ТЦК отказались принять документы на отсрочку, это считается нарушением закона. Пишет Новости.LIVE.

Согласно постановлению Кабинета Министров, вопрос о предоставлении или отказе в отсрочке решает специальная комиссия при ТЦК. В ее состав входят:

руководитель соответствующего отдела ТЦК;

представители образования, науки, здравоохранения;

представители социальной защиты населения;

сотрудники службы по делам детей или ЦНАП соответствующего района или города.

Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение семи дней с момента его подачи. После принятия решения гражданин получает сообщение на телефон, а подтверждение в виде выписки с подписью руководителя ТЦК — в бумажном или электронном формате через "Резерв+".

Полномочие принимать решение (положительное или отрицательное) относительно отсрочки имеет только комиссия. Отказ еще на этапе подачи документов является незаконным.

Работники ТЦК могут лишь указать недостатки в документах (например, отсутствие справки или ошибки), но они не имеют права отказывать в их рассмотрении.

Куда жаловаться

В случае незаконного отказа необходимо:

Подать жалобу в областной или городской ТЦК. В заявлении следует четко отметить, что отказ в рассмотрении документов противоречит действующему законодательству. Обратиться в суд. Если комиссия приняла отрицательное заключение без надлежащего рассмотрения, это можно обжаловать в судебном порядке.

Напоминаем, что заключение военно-врачебной комиссии также можно обжаловать, если с ним не согласны. Для этого нужно подать письменную жалобу в ВВК высшего уровня и в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее "Телеграф" писал о том, что стоит знать на случай, когда вас остановили представители ТЦК. Какие документы могут проверять сотрудники ТЦК, зависит от статуса гражданина.