Що варто знати на випадок, коли вас зупинили представники ТЦК

Електронні документи мають юридичну силу таку, як і паперові

В умовах воєнного стану в Україні посилюється контроль за дотриманням військового обліку. Працівники територіальних центрів комплектування мають право перевіряти документи військовозобов’язаних.

Оповіщення можуть проводити у громадських місцях, на блокпостах, за місцем роботи, навчання чи проживання . Пише Фокус.

Які саме документи можуть перевіряти співробітники ТЦК та СП, залежить від статусу громадянина. У призовників посвідчення про приписку до призовної дільниці, у військовозобов'язаних це військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у резервістів — військовий квиток.

Також громадяни можуть пред’явити електронний військово-обліковий документ, доступний у застосунку "Резерв+" або "Дія". Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Що повинні робити представники ТЦК під час перевірки

Співробітники ТЦК, здійснюючи перевірку, повинні дотримуватися встановлених процедур:

представитися, назвавши свої дані та посаду;

надати службове посвідчення або інший документ для підтвердження своїх повноважень.

Під час перевірки документів працівники повинні визначити статус громадянина, звірити його персональні дані та інформацію з військово-облікового документа із записами в реєстрі "Оберіг". Для цього можна використовувати техніку.

Варто зазначити, що перевіряти військово-облікові документи можуть також співробітники поліції та Державної прикордонної служби . Як і працівники ТЦК, вони зобов’язані пред’являти документи, які підтверджують їхні повноваження, та пояснювати мету перевірки.

Підкреслимо, законом не передбачено, де саме представникам військкоматів чи правоохоронних органів можна, чи ні перевіряти документи у військовозобов'язаних громадян.

Раніше "Телеграф" писав, чи оштрафують, якщо загубив військовий квиток. У ТЦК пояснили, коли документ можуть повторно видати.