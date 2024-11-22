Безумные скидки. ТОП-7 ловушек на Черную пятницу, заставляющих вас тратить деньги

Рассказываем, как за вашими кошельками охотятся в этот день

Приближается Черная пятница (в этом году она приходится на 29 ноября), а с ней и безумный наплыв рекламы, рассылок и "предложений года", которые будут вовсю подталкивать к необдуманным покупкам.

Во время войны предложение сэкономить может показаться привлекательным, но, к сожалению, здесь есть куча подводных камней. Обман покупателей на Черную пятницу довольно распространенное явление, и некоторые скидки могут быть ненастоящими.

"Телеграф" собрал 7 маркетинговых приемов, которые подталкивают вас к необдуманным покупкам, а также рассказывает, как доверчивые покупатели иногда покупают что-то по более дорогой цене, думая, что это скидка.

1.Поднятые накануне цены

В преддверии Черной пятницы некоторые розничные продавцы искусственно повышают цены, чтобы потом снизить их до первоначальной суммы или даже продать подороже. Вы получаете впечатление, что скидка неплохая, однако на самом деле приобретаем продукт по нормальной цене.

Это не случается только в Украине, прием старый как мир и часто встречается на таких платформах, как Amazon, Aliexpress, где отдельные продавцы могут повышать или снижать цены, как считают нужным.

2. Скидка на гривну

Этим приемом очень часто злоупотребляют украинские магазины — день икс очень громко рекламируется как онлайн и офлайн. продавец даже не завышал цены накануне.

3. Скидки "до -70%"

Магазины рекламируют скидки до 70%, однако это не всегда означает, что все товары имеют скидку в 70%. Только некоторые товары могут иметь такую скидку, а остальные значительно меньше. Это создает впечатление массовой распродажи, но на самом деле только некоторые вещи можно купить выгодно.

4. Таймер обратного отсчета

Концепция "Черной пятницы" заключается в том, что выгодная скидка будет действовать короткий промежуток времени и ею нужно поскорее воспользоваться. Часто добавляют слова "только сегодня" выставляют таймер, отсчитывающий часы, минуты и секунды до окончания акции. Иногда по истечении времени акция либо продолжается, либо появляется новый таймер. Это трюк для создания иллюзии срочности.

Техника с таймером создана для использования синдрома упущенной выгоды (FOMO — fear of missing out). не сравнивал цены в других магазинах.

На самом деле вы ничего не теряете. За Черной пятницей идет Киберпонедельник (2 декабря 2024 года), дальше — меньше, чем за месяц, ожидаются рождественские скидки.

5. "Самые низкие цены года"

Здесь снова используется синдром упущенной выгоды, ведь вас заставят поверить, что цены на Черную пятницу самые низкие в году. Но это ложь. Если вы совершите покупки до или после Черной пятницы, вы можете найти более низкую цену.

6. Последние единицы

Маркетологи используют ограниченные запасы в качестве триггера для срочности. Фразы типа "лишь 2 осталось!" заставляют покупателей торопиться. На самом деле это может быть просто тактическим приемом для побуждения к покупке, чтобы создать ощущение недостатка

7. "Покупай больше — плати меньше"

Эта ловушка работает, когда магазины предлагают скидку, если купить больше товаров. Например, "2 по цене 1" или "купи три, получи один бесплатно". Вы можете купить больше, чем планировали сэкономить, но на самом деле эти вещи вам просто не нужны.

Лучшей защитой от ловушек маркетинга в Черную пятницу является создание вишлиста и отслеживание истории цен, чтобы убедиться, что скидка настоящая.

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