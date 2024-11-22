Отсрочка от мобилизации по уходу за детьми с инвалидностью: как действовать мужчине

Заявление следует отнести в ТЦК

Военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации из-за ухода за женой с инвалидностью. Ее можно оформить также в случае, если членом семьи есть ребенок до 18 лет с инвалидностью.

Это касается опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей. Чтобы оформить отсрочку, мужчине или женщине нужно подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на имя главы комиссии, говорится в Министерстве юстиции Украины.

Список необходимых документов

Кроме заявления, лицу нужно собрать документы, подтверждающие право на отсрочку. Копии этих бумажек нужно подписать с примечанием "Согласно оригиналу" или засвидетельствовать нотариально.

Перечень необходимых документов (подтверждающих личность, инвалидность ребенка, а также родственные отношения):

Паспорт гражданина Украины;

Военно-учетный документ;

Медицинское заключение о ребенке с инвалидностью;

Индивидуальная программа реабилитации ребенка, изданная врачебно-консультативной комиссией (ВКК);

Свидетельство о рождении ребенка (для биологических родителей);

Решение органов власти или суда об опеке или попечительстве (для опекунов);

Решение суда об усыновлении ребенка (для усыновителей).

Решение о предоставлении отсрочки принимается в течение недели. В определенных случаях процесс может длиться дольше, но не более одного дня после получения ответов при отправке запросов в другие органы.

Такой документ будет действовать до завершения военного положения или момента отмены инвалидности несовершеннолетнего.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, по каким семейным обстоятельствам можно получить отсрочку от мобилизации.