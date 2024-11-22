Отсрочка от мобилизации по уходу за детьми с инвалидностью: как действовать мужчине
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Заявление следует отнести в ТЦК
Военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации из-за ухода за женой с инвалидностью. Ее можно оформить также в случае, если членом семьи есть ребенок до 18 лет с инвалидностью.
Это касается опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей. Чтобы оформить отсрочку, мужчине или женщине нужно подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на имя главы комиссии, говорится в Министерстве юстиции Украины.
Список необходимых документов
Кроме заявления, лицу нужно собрать документы, подтверждающие право на отсрочку. Копии этих бумажек нужно подписать с примечанием "Согласно оригиналу" или засвидетельствовать нотариально.
Перечень необходимых документов (подтверждающих личность, инвалидность ребенка, а также родственные отношения):
- Паспорт гражданина Украины;
- Военно-учетный документ;
- Медицинское заключение о ребенке с инвалидностью;
- Индивидуальная программа реабилитации ребенка, изданная врачебно-консультативной комиссией (ВКК);
- Свидетельство о рождении ребенка (для биологических родителей);
- Решение органов власти или суда об опеке или попечительстве (для опекунов);
- Решение суда об усыновлении ребенка (для усыновителей).
Решение о предоставлении отсрочки принимается в течение недели. В определенных случаях процесс может длиться дольше, но не более одного дня после получения ответов при отправке запросов в другие органы.
Такой документ будет действовать до завершения военного положения или момента отмены инвалидности несовершеннолетнего.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, по каким семейным обстоятельствам можно получить отсрочку от мобилизации.