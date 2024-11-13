За якими сімейними обставинами можна отримати відстрочку від мобілізації

Не мобілізують чоловіків, які доглядають за хворими родичами

Попри загальну мобілізацію, певні категорії українців можуть отримати відстрочку від призову. Підставами можуть стати складні сімейні обставини.

"Телеграф" розповідає, хто з чоловіків може оформити відстрочку. Це стосується багатодітних батьків, які мають трьох або більше дітей, але за умови відсутності заборгованості з аліментів більше ніж на три місяці.

Також мають право на відстрочку від мобілізації:

чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, визнаний померлим або відбуває покарання;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

опікуни та батьки, які доглядають за дитиною з тяжкими хворобами, що потребують трансплантації або паліативної допомоги, але без встановленої інвалідності (за наявності медичного висновку);

чоловіки, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю;

усиновлювачі, опікуни та піклувальники, які виховують дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, до 18 років;

особи, які постійно доглядають за важкохворим членом сім'ї: чоловіком, дружиною, дитиною або батьками, на підставі висновку медичної комісії;

опікуни недієздатних осіб.

Не мобілізують чоловіків, в яких:

дружина має інвалідність І чи II груп;

дружина має інвалідність III групи через онкологічне захворювання, ампутації кінцівок або паралітичні синдроми;

батьки або батьки дружини мають інвалідність І чи II груп, за умови відсутності інших, хто може їх доглядати;

люди, які постійно доглядають за особою з інвалідністю І чи II груп (за умови відсутності близьких родичів);

чоловіки, які виховують дитину до 18 років і одночасно мають дружину, яка проходить військову службу.

Нагадуємо, щоб отримати відстрочку через інвалідність дружини, військовозобов'язаний повинен звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та подати такі документи:

свідоцтво про шлюб для підтвердження родинних стосунків;

медичні документи, що підтверджують інвалідність партнера, зокрема довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) із зазначенням діагнозу та групи інвалідності.

Після подання документів військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу, оскільки його звільняють на підставі законодавства про мобілізацію. Важливо, що такі особи також не повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) .

Раніше "Телеграф" писав, коли закінчується відстрочка від мобілізації у більшості громадян та як її потрібно продовжувати. Для цього потрібно подати заяву до ТЦК та СП.