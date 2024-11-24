Выступала за восстановление СССР и дважды баллотировалась в президенты: как выглядела в молодости коммунистка Витренко

Женщина проживает в России и ведет антиукраинскую пропаганду

Наталья Витренко – пророссийский политик, бывший народный депутат, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины. Она отметилась своими антиукраинскими взглядами, выступая за восстановление Советского Союза и коммунистического строя.

"Телеграф" расскажет о деятельности экс-нардепа и покажет, какой она была в молодости.

Наталья Витренко в молодости

Женщина родилась в 1951 году в Киеве. Некоторое время жила в Донецкой области из-за работы своей мамы, которая была преподавательницей "научного коммунизма". В то время как отец был военным журналистом.

Фото из сети

Училась на учетном факультете в Киевском институте народного хозяйства. Когда получала высшее образование, входила в комсомол и занималась научной деятельностью. В 1974 году Витренко вступила в Коммунистическую партию.

Одно время работала научной сотрудницей Госплана УССР, а также в Академии строительства Украины. Защитила кандидатскую тему "Региональные проблемы развития социальной инфраструктуры".

Витренко создавала программные документы и журнал Социалистической партии Украины. Активно выступала за восстановление Советского Союза. В 1994 году Витренко стала народным депутатом Социалистической партии Украины. Женщина поддерживала введение двумя официальными языками украинского и русского, двойное гражданство и была против частной собственности.

В 1998 году снова попала в парламент, но уже от Прогрессивной социалистической партии. Позже были споры с коллегами, поэтому и одноименная фракция этой партии распалась. Во время избирательной кампании на чиновницу покушались в Кривом Роге. Политик и еще 45 человек получили ранения.

В 1999 году Витренко подала кандидатуру на пост президента. Тогда она получила 10,97% голосов и стала первой женщиной в Украине, баллотирующейся на эту должность. В 2004 году вторично шла в президенты, однако заняла 5 место в рейтинге после Ющенко, Януковича, Мороза и Симоненко.

Чиновник критиковала Оранжевую революцию. Также получала обвинения от отдельных политиков в том, что ее избирательную кампанию финансировали российские уголовные группировки.

В 2014 году Витренко организовывала "референдум" в Славянске, доверяют ли местные власти в Киеве. Большинство якобы ответило отрицательно. После этого в городе активизировались сепаратисты, финансируемые Россией.

Впоследствии СБУ объявила подозрение Витренко в сепаратизме. Общественная организация "Дар жизни", которую возглавляла экс-нардеп, присылала средства Фонду поддержки соотечественников за границей в России. Их перечисляли на финансирование псевдореспублики "ЛДНР".

Где сейчас Наталья Витренко

Экс-нардеп продолжает проводить пропагандистскую деятельность. Она рассказывала, что "нацизм поднял голову в Украине" и обвиняла в войне, начатой Россией, США и Великобританию.

Витренко не понимала, почему люди уезжают из городов, которые Россия собиралась оккупировать. К тому же, не осуждала страну-оккупанта за страшные преступления против украинского народа.

Скриншот с видео

Вероятно, бывшая чиновница живет сейчас в России, где распространяет антиукраинскую пропаганду. В 2022 году в Украине запретили политическую силу Витренко – Прогрессивную социалистическую партию Украины.

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