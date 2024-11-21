Виїхали з Росії та народили дітей: що відомо та як виглядають онучки Горбачова

Онуки політика давно живуть за кордоном

Михайла Горбачова всі пам'ятають як першого та єдиного президента Радянського Союзу. Політик брав курс на "перебудову", дав наказ вивести радянські війська з Афганістану та припинити холодну війну. Однак, говорячи про сучасні події, то Горбачов підтримував анексію Росією Криму та не засуджував свою батьківщину за повномасштабне вторгнення. Натомість закликав Росію та Україну до перемовин. У 2022 році політика не стало.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, де зараз проживають онуки експрезидента Радянського Союзу.

Що відомо про доньку Михайла Горбачова

Михайло Горбачов має одну доньку від шлюбу з Раїсою Максимівною. Її звуть Ірина Вірганська, і вона має медичну освіту.

Жінка багато років працює віцепрезидентом фонду Горбачова в німецькій Баварії. Колишній президент Радянського Союзу відкрив там філію свого фонду ще 15 років тому.

У Німеччині Ірина вийшла заміж за судинного хірурга Антолія Вірганського, з яким мала двох доньок — Ксенію та Анастасію. Утім, через певний час шлюб розпався. І Вірганська зустріла нове кохання — підприємця Андрія Трухачова.

Раніше нащадки Горбачова часто з'являлися на публічних заходах. Утім, в певний момент вони зникли з радарів і почали вести тихе життя.

Що відомо про старшу онучку Михайла Горбачова

Щодо онучки Горбачова — Ксенії, то вона навчалась у московсьому виші, опановуючи зв'язки з громадськістю на факультеті міжнародної журналістики. Була заміжня за своїм однокурсником Кирилом Солодом. Проте шлюб завершився через рік. Працювала головним редактором модного глянцю, а також піарником співачки-путіністки Валерії.

Удруге Ксенія вийшла заміж за директора виконавця Авраама Руссо — Дмитра Пирченкова. Через певний час подружжя перебралось з Росії у Німеччину. У закоханих з'явилась донька Олександра. Також Вірганська певний час працювала у фонді свого дідуся.

Союз з Дмитром Пирченковим виявився не тривалим. Так, онука Горбачова разом з вітчимом відкрила магазин колекційних вин. Як пишуть російські ЗМІ, зараз жінка проживає у Берліні та має нового обранця. Утім, цього разу не розголошує ім'я чоловіка.

Що відомо про молодшу онучку Михайла Горбачова

Подейкували, що Анастасія була улюбленою онукою експрезидента Радянського Союзу. Річ у тім, що жінка схожа на свою матір, Раїсу Максимівну. Як і сестра Ксенія, Анастасія навчалась на журналіста у Москві. Певний час молодша онучка Горбачова працювала за фахом, зокрема оглядачем модного журналу у Москві.

Зараз Анастасії — 35 років. Її чоловіком є російський піарник Дмитро Зангієв, який займався просуванням брендів одягу. У подружжя з'явився син Микита. З появою сім'ї Анастасія вирішила відкласти кар'єру. А згодом жінка разом із чоловіком перебралися у Німеччину та хочуть отримати громадянство цієї країни.

Рідні Горбачова тепер рідко з'являються у Росії. Востаннє вони приїжджали туди, щоб провести рідну людину в останню путь. Колишній президент СРСР відійшов у вічність від складної хвороби у Москві у серпні 2022 року.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, що відомо про соратницю Віктора Януковича, колишню народну депутатку Ірину Бережну. Вона не підтримувала Євромайдан і займала антиукраїнську позицію.