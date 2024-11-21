Виступала проти Євромайдану та була кумою Лорак і Кіркорова: як виглядає могила екснардепки Бережної
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Політикиня з'являлась на пропагандистських телеканалах і мала антиукраїнську риторику
Ірина Бережна — скандальна проросійська народна депутатка від Партії регіонів, яка прославилась антиукраїнськими заявами. Політикиня загинула в аварії на узбережжі Адріатичного моря у 2017 році.
"Телеграф" розкаже більше про шлях Бережної до нардепки, а також покаже її могилу.
Що відомо про Ірину Бережну
Жінка родом із Луганщини. Опановувала правознавство в Київському університеті імені Тараса Шевченка, а також навчалась у Національній академії управління при Президентові України. Певний час жінка займалась науковою діяльністю. Зокрема, захистила дисертацію й стала доктором філософії з права.
Стажувалась у Державній комісії цінних паперів і фондового ринку та у кількох столичних нотаріальних конторах. А згодом розпочала власну нотаріальну практику, отримавши відповідну ліцензію.
У 2007 році стала народним депутатом від Партії регіонів. Також увійшла до Комітету Верховної Ради з питань правосуддя. Нардепка розглядала реформування нотаріату, судової системи та корпоративного права.
Паралельно Бережна брала активну участь у світських заходах, відвідувала різні ток-шоу, а також працювала юристом популярного телешоу "Танці з зірками". Щотижня вона оголошувала результати голосування глядачів, відповідаючи за їхню точність. Була ведучою юридичної радіопрограми "Ваше право з Іриною Бережною" на радіо "ЕРА".
У 2012 році знову потрапила до Верховної Ради. Народна обраниця підтримувала законопроєкт "Про засади державної мовної політики", який зміцнював статус російської в Україні. Водночас входила до Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС та висловлювалась про важливість реформування судової й правової системи.
Підтримувала президента-втікача Віктора Януковича, а Майдан називала державним переворотом. А у 2014 році не балотувалась у парламент, оскільки вважала вибори незаконними, бо в них не брали участь жителі Донеччини та Луганщини. Також була подругою проросійського депутата Нестора Шуфрича.
Бережна виступала проти декомунізації, дубляжу фільмів українською, не визнавала анексію Росією Криму та їхню збройну агресію на Донбасі. Після подій Майдану перебралась до країни-окупантки й відвідувала пропагандистські шоу. Виступала проти вступу України в ЄС, хоча часто їздила відпочивати за кордон.
Також Бережна мала близьких подруг у шоубізнесі. Вона стала кумою Ані Лорак, путініста Філіпа Кіркорова, а також дружила зі Світланою Лободою.
Як померла Ірина Бережна
Колишня народна депутатка загинула у серпні 2017 року у Хорватії. Причиною стала дорожня-транспортна пригода. Водій перевозив Бережну разом з восьмирічною дочкою, але не впорався з керуванням і врізався в стовп. Чоловік та Ірина загинули, а дитина отримала незначні травми.
Прощання з Іриною Бережною відбулося на території Києво-Печерської лаври. А поховали екснардепку на закритому Звіринецькому цвинтарі у Києві.
Нещодавно "Телеграф" писав, який зараз вигляд має могила лідера "Ласкового мая" Юрія Шатунова. Торік йому встановили особливий пам'ятник.