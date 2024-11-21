Виступала проти Євромайдану та була кумою Лорак і Кіркорова: як виглядає могила екснардепки Бережної

Політикиня з'являлась на пропагандистських телеканалах і мала антиукраїнську риторику

Ірина Бережна — скандальна проросійська народна депутатка від Партії регіонів, яка прославилась антиукраїнськими заявами. Політикиня загинула в аварії на узбережжі Адріатичного моря у 2017 році.

"Телеграф" розкаже більше про шлях Бережної до нардепки, а також покаже її могилу.

Що відомо про Ірину Бережну

Жінка родом із Луганщини. Опановувала правознавство в Київському університеті імені Тараса Шевченка, а також навчалась у Національній академії управління при Президентові України. Певний час жінка займалась науковою діяльністю. Зокрема, захистила дисертацію й стала доктором філософії з права.

Стажувалась у Державній комісії цінних паперів і фондового ринку та у кількох столичних нотаріальних конторах. А згодом розпочала власну нотаріальну практику, отримавши відповідну ліцензію.

У 2007 році стала народним депутатом від Партії регіонів. Також увійшла до Комітету Верховної Ради з питань правосуддя. Нардепка розглядала реформування нотаріату, судової системи та корпоративного права.

Фото з мережі

Паралельно Бережна брала активну участь у світських заходах, відвідувала різні ток-шоу, а також працювала юристом популярного телешоу "Танці з зірками". Щотижня вона оголошувала результати голосування глядачів, відповідаючи за їхню точність. Була ведучою юридичної радіопрограми "Ваше право з Іриною Бережною" на радіо "ЕРА".

У 2012 році знову потрапила до Верховної Ради. Народна обраниця підтримувала законопроєкт "Про засади державної мовної політики", який зміцнював статус російської в Україні. Водночас входила до Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС та висловлювалась про важливість реформування судової й правової системи.

Підтримувала президента-втікача Віктора Януковича, а Майдан називала державним переворотом. А у 2014 році не балотувалась у парламент, оскільки вважала вибори незаконними, бо в них не брали участь жителі Донеччини та Луганщини. Також була подругою проросійського депутата Нестора Шуфрича.

Фото з фейсбуку Бережної

Бережна виступала проти декомунізації, дубляжу фільмів українською, не визнавала анексію Росією Криму та їхню збройну агресію на Донбасі. Після подій Майдану перебралась до країни-окупантки й відвідувала пропагандистські шоу. Виступала проти вступу України в ЄС, хоча часто їздила відпочивати за кордон.

Також Бережна мала близьких подруг у шоубізнесі. Вона стала кумою Ані Лорак, путініста Філіпа Кіркорова, а також дружила зі Світланою Лободою.

Фото з фейсбуку Бережної

Фото з фейсбуку Бережної

Як померла Ірина Бережна

Колишня народна депутатка загинула у серпні 2017 року у Хорватії. Причиною стала дорожня-транспортна пригода. Водій перевозив Бережну разом з восьмирічною дочкою, але не впорався з керуванням і врізався в стовп. Чоловік та Ірина загинули, а дитина отримала незначні травми.

Прощання з Іриною Бережною відбулося на території Києво-Печерської лаври. А поховали екснардепку на закритому Звіринецькому цвинтарі у Києві.

Фото Олександра Вілкула

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