Блэкаут в оккупации: на захваченных территориях Запорожья и Херсонщины нет света и воды

Оккупанты заявляют, что идут восстановительные работы

Оккупированные Россией части Запорожской и Херсонской областей 27 ноября остались без электроснабжения. Оккупанты называют причиной повреждение на линии электропередачи.

Об этом в Telegram написал незаконный так называемый "губернатор" оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий. Он заверил, что "работы завершатся в самое ближайшее время, электроснабжение будет восстановлено в полном объёме".

Пособник оккупантов добавил, что "социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания". Он попросил жителей "сохранять спокойствие".

Местные паблики пишут, что в оккупированном Мелитополе не работают светофоры. Также уже возникли проблемы с водоснабжением.

По данным "РІА Мелітополь", проблемы в Мелитополе и окрестных селах начались с вечера 26 ноября. Сначала в городе и районе исчез свет, а потом и вода в кранах. Вскоре появились сообщения местных жителей и о том, что пропадает также отопление.

Аналогичная ситуация и в оккупированном Бердянске. Бердянцы сообщают, что в большинстве микрорайонов уже нет воды и нестабильно работает связь.

Нет света и на оккупированной части Херсонщины. Ставленник оккупантов Владимир Сальдо сообщил, что около пяти утра 27 ноября произошло аварийное отключение на линии электропередачи ВЛ-330 кВ "Джанкой – Мелитополь".

"Без электроснабжения временно остались 172 населённых пункта в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. Это затронуло 137 534 человека, а также 40 социально значимых объектов, которые были оперативно подключены к аварийным источникам питания", — пишет он.

По состоянию на 7:40 в Геническом и Новотроицком районах электроснабжение было восстановлено. Без электричества остаются 69 населенных пунктов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живут и чего ждут в оккупации жители Мелитополя. Россияне сделали все, чтобы фактически отрезать регион в информационном плане и создать благодаря этому нужный образ "новой территории", где вроде бы все в порядке. Но при придирчивом взгляде даже из пропагандистских историй "проглядывает" реальная картина.