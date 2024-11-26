Під носом у ворога. Партизани пошкодили залізницю на адмінкордоні з Кримом (фото та відео)

Партизани активно діють у російських тилах

Агент партизанського руху "АТЕШ" провів диверсію на залізниці на адмінкордоні Херсонської області та окупованого Криму. Партизан знищив електрообладнання релейної шафи в Олексіївці Херсонської області.

"Цим він порушив військову логістику окупантів на залізниці на ділянці Новоолексіївка-Мелітополь. Саме ця залізнична гілка забезпечує російські війська в Запорізькій області, які зараз активно штурмують українські позиції", — повідомили у Telegram-каналі руху "Атеш".

Там зазначили, що за наявною інформацією окупаційна "поліція" активно розшукує того, хто це зробив. Проте "їм його не знайти", додали в "АТЕШ".

"Дякуємо нашим агентам та координаторам, які спланували та здійснили операцію. Логістика виграє війну. Чим більше втрат ми завдамо російським тилам, тим швидше настане наша перемога", — зазначили партизани.

Для довідки: "Атеш" (крим. Ateş, літер. "Вогонь") — військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії. Він був створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року.

Нагадаємо, військовий експерт, заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006–2010), генерал – лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, що російські війська ведуть наступ у Запорізькій області, але наразі їм не вистачає ресурсів, щоб захопити всю область включно з її центром. За словами Романенка, зараз для Путіна важливо окупувати Донбас, а також витіснити українські війська з Курської області.