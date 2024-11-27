Как проверить назначение субсидии онлайн: есть только три способа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Субсидию рассчитывают индивидуально
В Украине тем, кто не может самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги, предоставляют субсидию. Претендовать на нее могут не все, а только те, кому позволяет имущественное и социальное положение.
Как получить субсидию
Граждане Украины и иностранцы, легально проживающие на территории государства, могут подавать заявления о получении субсидий в:
- Территориальные органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
- Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
- Центры предоставления административных услуг.
- На портале "Дия", портале ПФУ и в приложении для телефонов от Пенсионного фонда
- В отделение ПФУ по почте.
Необходимые документы для субсидии
Для назначения жилищной субсидии необходимо подать:
- Заявление о назначении субсидии.
- Декларация о доходах и расходах.
- Дополнительные документы, такие как справки о доходах, договор найма жилья (при необходимости), договор о реструктуризации долга, акт обследования материально-бытовых условий и т.д.
Получение уведомления о назначении или отказе
Решение о назначении, непредоставлении (когда субсидия составляет 0 грн, но лицо имеет на него право) или отказ в назначенные субсидии предоставляют в течение 10 календарных дней с момента подачи документов. Заявитель получает уведомление в течение 3 дней после принятия решения.
Формы сообщения
Пенсионный фонд Украины может сообщить о результатах назначения субсидии несколькими способами, среди которых три — через интернет:
- В электронном виде на электронную почту, если выбран такой канал коммуникации.
- Через портал "Дия" в личном кабинете заявителя или в разделе обращений.
- Через портал ПФУ в разделе "Индивидуальные сообщения", данные о выплаченной помощи — в разделе "Моя субсидия".
- Бумажное извещение под подпись.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что получатели субсидии обязаны информировать органы ПФУ о любых изменениях, которые могут влиять на назначение субсидии, в течение 30 дней с момента их возникновения. Среди них, в частности, выезд части семьи за границу.