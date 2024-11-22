Чи буде штраф, якщо не повідомив ТЦК про зміну місця проживання

Повістки проходитимуть на стару адресу

В Україні військовозобов’язані, які збираються покинути місце проживання на термін від семи днів, зобов’язані письмово інформувати ТЦК та СП. За неявку до військкомату по повістці передбачена адміністративна відповідальність.

Про це розповів старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитро Молот для "Суспільного". За його словами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1134, військовозобов’язані повинні з’явитися до військкомату протягом семи днів після отримання повістки на пошті.

Молот пояснив, що чоловіки, які планують виїзд на сім і більше днів, зобов'язані письмово повідомити ТЦК про зміну місця проживання. Це необхідно для внесення актуальних даних у реєстр. У разі неповідомлення, повістки надсилатимуться на попередню адресу, зазначену в реєстрі.

"Особи зобов'язані прибути до ТЦК протягом семи днів після отримання повістки на поштовому відділенні або, якщо прибути неможливо, повідомити ТЦК про причину відсутності з поясненням поважних причин", — каже представник ТЦК.

Також він нагадав, що за неявку до ТЦК передбачено адміністративну відповідальність. Порушників можуть оштрафувати на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Нагадуємо, що крім місця проживання, українець має сам повідомити в ТЦК та СП про зміни, зокрема якщо вони відбулись у:

сімейному стані;

номерах зв'язку;

адресах електронних пошт;

освіті;

місці роботи;

посаді;

стані здоров'я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

У разі невиконання чоловіком таких вимог, військкомат може притягнути його до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Якщо ТЦК та СП має можливість дізнатись персональні дані призовника, військовозобов'язаного чи резервіста за допомогою електронної взаємодії з іншими інформаційними системами та реєстрами, то їх не можна буде притягнути до відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав, як стати на військовий облік не за місцем реєстрації. Для цього потрібно звернутися до найближчого ТЦК та СП за фактичним місцем проживання і написати заяву на постановку на облік.