Кто имеет право вручать повестки во время мобилизации

Законодательством не предусмотрено, где именно не могут выдавать повестки

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому граждане могут получать повестки в территориальные центры комплектования и социальную поддержку для призыва на военную службу.

Юристы компании "INSEININ" объяснили, кто имеет право вручать такие документы. Повестки могут быть отправлены по почте или вручены лично военнообязанному.

Согласно п.31 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период уполномочены выдавать повестки:

представители ТЦК и СП – в пределах административной территории их юрисдикции;

представители госадминистраций и военных администраций – на своей территории ответственности;

исполнительные органы местных рад (сельских, поселковых, городских) – в административных пределах населенных пунктов;

представители предприятий, учреждений и организаций — по месту работы;

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (для резервистов, состоящих на учете в этих структурах) – на всей территории Украины.

Как и где могут вручать повестки

Уведомление по адресу регистрации или проживания может быть осуществлено:

через участки оповещения, доставляющие повестки от районных или городских ТЦК и СП;

представителями госадминистраций, местных рад или ТЦК лично, или средствами связи.

По месту работы или учебы резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:

представителями предприятия (учреждения, организации);

представителями учебного заведения;

представителями ТЦК;

группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), предприятия (учреждения, организации), ТЦК и СП и полицейские.

В общественных и местах массового скопления людей, общественных зданиях и сооружениях, на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу резервистам и военнообязанным могут вручать повестки:

представители ТЦК и СП;

группы уведомлений, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), территориальных центров комплектования и полицейские.

Напоминаем, что неявка по повестке без уважительной причины в ТЦК влечет за собой штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. Если гражданин продолжает уклоняться от мобилизации, ему грозит уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет.

Ранее "Телеграф" писал, как в Украине разыскивают нарушителей воинского учета. Если гражданин не явился по повестке, автоматически создается постановление.