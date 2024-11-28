Выпекали ли хлеб трипольцы: историк раскрыл неожиданную правду о древней культуре

Древние трипольцы были развитой земледельческой культурой, но могли ли они испечь хлеб?

В мире археологии часто встречаются увлекательные истории, которые со временем оказываются совсем не такими, какими казались первоначально. Одна из таких историй касается хлебопечения у трипольцев.

"Телеграф" выяснил, что среди "чудес" древней земледельческой культуры, существовавшей на территории современной Украины более 5000 лет назад, не было выпечки хлеба. Историк рассказал, что на самом деле ели трипольцы.

Технологические ограничения древних земледельцев

Оказывается, что, несмотря на развитое земледелие, трипольцы имели существенные технологические ограничения в приготовлении пищи. Исследования показывают, что они выращивали твердые сорта злаков, но уровень технологий позволял им получать только крупу, а не муку.

Основным орудием для обработки зерна были зернотерки – примитивные каменные приспособления, с помощью которых люди измельчали зерно. Однако эти орудия были не столь совершенны, чтобы превратить зерно в мелкодисперсную муку, необходимую для выпекания хлеба.

Неожиданные археологические находки

В свое время известный археолог Викентий Хвойка нашел интересные окаменелости, которые поначалу считались "окаменевшим хлебом". Однако современные научные исследования внесли неожиданную коррективу — оказалось, что это действительно копролиты, то есть окаменевшие экскременты волка или собаки.

Что на самом деле ели трипольцы

Несмотря на невозможность выпекать хлеб в современном понимании, у трипольцев был довольно разнообразный рацион:

злаковые культуры (в виде крупы);

мясо от охоты;

продукты животноводства;

дикорастущие растения.

Мифы о хлебопечении у трипольцев разбиваются о камень археологических фактов. Технологический уровень развития не позволял им выпекать хлеб, но это не умаляет значение этой древней культуры в истории земледелия.

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