5 грудня – прем’єра документального фільму "Битва мемів" про українські меми часів війни

У сучасному світі меми – не просто розвага. Вони можуть визначати нашу реальність. А українські меми повномасштабної війни – унікальне явище. Його вивчають навіть дослідники зі Стенфордського університету.

Із 5 грудня в Україні та за кордоном можна буде подивитися документальний фільм "Битва мемів", який досліджує роль мемів в українському супротиві під час повномасштабної війни.

Фільм нагадує про те, як у перші дні повномасштабного вторгнення український інтернет-простір просто "вибухнув" мемами. Ця культурна аномалія привернула увагу американської професорки, яка вирішила дослідити їхню роль у війні. Поринаючи у "народний гумор" українців, вона дійшла до несподіваних висновків: меми настільки впливові, що можуть змінити хід подій.

Якою стала роль у війні легендарної фрази про "рускій воєнний корабль" і які ексклюзивні деталі розповіли її очевидці? Хто зробив фото шкарпеток Віталія Кіма і як мемороби обігрували його у своїй творчості? Як звичайна поштова марка завдяки мемам перетворилась на вогник надії для тисяч українців? Як мем про трактор спонукав миколаївців на подвиги? І які меми допомогли зруйнувати міф про "непереможну другу армію у світі"? Як меми змогли об’єднати людей і… навіть відправити на дно другий за розміром російський корабель?

Автори фільму поспілкувалися з авторами найвідоміших мемів і з’ясували, як вони відважилися на жарти у найтемніші часи. Український дипломат розказав як за допомогою мемів виборював зброю для України. Засновник наймасовішого мем-ком’юніті у Твіттер привідкрив завісу того, як меми наносять удар не лише на інформаційному, а й реальному фронті.

З провідними вченими України та світу автори переосмислили роль мемів в українському опорі в найдраматичнішій війні 21 століття.

Фільм створено Всеукраїнською Асоціацією Музичних Подій. Кураторка проєкту – Олена Шиян. Авторка і продюсерка фільму – Ірина Каблучко. Режисеркою стала Христина Браславська.

"Меми під час повномасштабного вторгнення набули особливого значення і стали невід’ємною частиною культурної спадщини в Україні. Феномен гумору під час війни вже почали вивчати соціологи по всьому світу. Ми вирішили створити цей фільм аби через іронічні історії занурити західну аудиторію у наші цінності та реалії, і нагадати, що ми все ще потребуємо підтримки", – говорить кураторка Олена Шиян.

"Ви наприклад знали, що росія вже понад 20 років використовує мемічну зброю проти України, долучає до цього крутих спеціалістів, витрачає мільярди, але український народний гумор все одно виграє! Завдяки чому? Це по суті головне запитання, на яке дає відповідь наш фільм", – зазначає Ірина Каблучко.

Презентація фільму відбудеться 30 листопада в Києві. Переглянути фільм українською та англійською мовами можна буде з 5 грудня на YouTube каналі проєкту, а також на платформі MEGOGO.

Трейлер фільму можна подивитися на каналі проєкту.

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