Можна легко отримати інший результат

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На перший погляд, цей математичний приклад здається зовсім простим. Однак через неправильну черговість дій можна легко отримати хибну відповідь, навіть якщо всі обчислення виконані без помилок.

Спробуйте розв’язати вираз 18 − 6 ÷ 3 × 2 самостійно, перш ніж дивитися пояснення. Правильний результат — 14, але не всі одразу здогадуються, чому саме так. Про це пояснює "Телеграф".

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Як правильно розв’язати приклад

У виразі є віднімання, ділення та множення. Згідно з математичними правилами, спочатку виконують множення й ділення, а вже потім додавання та віднімання.

Оскільки ділення та множення мають однаковий пріоритет, їх потрібно виконувати зліва направо.

Спочатку ділимо:

6 ÷ 3 = 2.

Потім множимо отриманий результат:

2 × 2 = 4.

І лише після цього виконуємо віднімання:

18 − 4 = 14.

Отже, правильна відповідь — 14.

Ділення й множення мають однаковий пріоритет, тому їх виконують зліва направо Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Де найчастіше припускаються помилки

Поширена помилка — починати обчислення з першої дії, тобто віднімання 18 − 6. У такому разі людина отримує 12, потім ділить на 3 та множить на 2, але це порушує правила математичної черговості.

Важливо пам’ятати: множення й ділення виконують раніше за додавання та віднімання, незалежно від того, де вони розташовані у виразі. Якщо ж ці дії стоять поруч, їх рахують послідовно зліва направо.

Раніше "Телеграф" пропонував розв’язати ще одну математичну головоломку з діленням і множенням, у якій через неправильне визначення порядку дій легко отримати хибну відповідь.