Через загрозу з повітря в аеропорту Жешув-Ясьонка вперше евакуювали диспетчерську вежу

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У п’ятницю вранці три російських об'єкти порушили повітряний простір Польщі. Одна ракета упала в Новому Липовці Люблінського воєводства.

Про падіння ракети повідомив Onet із посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша. У Новому Липовці впала Х-101, а у двох інших населених пунктах – ще одна ракета та реактивний безпілотник.

"Унаслідок дій Росії в Україні, які зачепили польську територію, у Польщі ніхто не постраждав. Ми також не отримували повідомлень про пошкодження критичної інфраструктури", – сказав міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Де впали ракети й безпілотник

Крім Нового Липовця, польські служби працюють у Руднику-над-Санем і Молодичах. Поліція Підкарпатського воєводства повідомила, що поблизу Рудника-над-Санем об’єкт знайшли в лісі, а в Молодичі Ярославського повіту – на відкритій ділянці необроблюваного поля знайшли уламки.

Польські служби працюють у трьох місцях падіння російських об’єктів

Ракета в Новому Липовці впала на поле поблизу лісу й загорілася. За словами Даріуша Дзяла з відділу безпеки та управління кризовими ситуаціями в Любліні, місце падіння знайшли поліцейські та пожежники. Загрози для мешканців прилеглих господарств не було.

Поліцейські та пожежники знайшли місце падіння ракети в Люблінському воєводстві

"Ми мали справу з 11 об’єктами, які безпосередньо загрожували вторгненням у повітряний простір Польщі. Наразі можемо сказати, що три з них його порушили", – повідомив Оперативний командувач Збройниз сил Польщі генерал Іренеуш Новак.

Як Польща відреагувала на повітряну загрозу

Під час атаки на Україну польське військове командування підвищило готовність протиповітряної оборони. Центр урядової безпеки попередив про загрозу з повітря жителів окремих районів Люблінського та Підкарпатського воєводств. Попередження скасували о 7:35.

Через дії військової авіації аеропорт у Жешуві тимчасово призупинив операції. Після евакуації диспетчерської вежі в укритті перебували дев’ятеро людей, серед яких шестеро працівників оперативного персоналу, повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав нараду за участю міністрів, представників Війська Польського та керівників служб. Косіняк-Камиш назвав порушення польського повітряного простору черговою провокацією Росії й звернув увагу на те, що того ж дня коаліція охочих проводила навчання.

Як повідомляв "Телеграф", уранці 20 листопада Росія розпочала масовану атаку на Україну, зокрема запустивши ракети "Калібр" і ракети з бортів Ту-95МС та Ту-160. Під ударом був захід України.