Від планування кімнати залежить, де найзручніше розмістити святкові вогні

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Коли в кімнаті обмаль місця, традиційна ялинка може займати забагато простору й заважати вільно пересуватися. У такому разі варто звернути увагу на світлове дерево або компактні настільні моделі, які допоможуть створити святкову атмосферу без зайвого захаращення.

Про те, яку ялинку краще обрати для маленької оселі, пише видання urzadzamy.pl. Журналісти пояснили, чим світлова конструкція з гірлянди зручніша за звичайне дерево та на що звернути увагу, якщо все ж хочеться поставити живу ялинку.

Яку ялинку вибрати для тісної кімнати чи вузького коридору

Для настінної ялинки підійде вільна стіна або фасад меблів. На них можна викласти контур дерева зі світлодіодної гірлянди або закріпити легку дерев’яну конструкцію з лампочками. Ажурна металева рама з теплим світлом виглядатиме в невеликій кімнаті легше за густе дерево.

Якщо вільної стіни немає, поставте настільну модель на підвіконня або комод. Це зручно, зокрема, у вузькому коридорі, де підлогова прикраса звужувала б прохід. Якщо вдома мало місця для зберігання, підійде пласка або складана конструкція: після свят вона поміститься в неглибоку шухляду.

Настільна ялинка на підвіконні не займає місця на підлозі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як закріпити ялинку й безпечно користуватися підсвічуванням

Самоклейні гачки та смужки найкраще тримаються на чистій гладкій поверхні, зокрема на стіні, де фарба вже затверділа. Для шпалер, цегли й шорсткого бетону оберіть надійніше кріплення, щоб прикраса не впала.

Прокладіть кабель поза проходом, особливо якщо вдома є діти або тварини. Крихкі прикраси й дрібні деталі тримайте поза досяжністю малечі. Не монтуйте гірлянду біля обігрівачів або каміна й не перевантажуйте розетки. Вимикайте вогні перед сном і щоразу, коли виходите з дому.

Правильне кріплення гірлянди та кабелю допомагає зробити святкове оздоблення безпечнішим Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" розповідав, як стильно та бюджетно прикрасити оселю до новорічних свят без купівлі традиційної ялинки.