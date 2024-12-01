Кого у грудні мобілізують у першу чергу: є кілька категорій

Мобілізація стосується не лише чоловіка з досвідом, а й тих, хто раніше не служив

В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що у грудні чоловіки призовного віку все також отримуватимуть повістки. Правила цього місяця залишаться незмінними.

"Телеграф" розповідає, на які спеціальності наразі потрібні люди на службі, а також кого можуть мобілізувати насамперед. Варто зазначити, що у ЗСУ є дефіцит деяких фахівців, тому зараз у них особливо зацікавлені.

Так, військове командування наголошує на першочерговій потребі в чоловіках з бойовим досвідом. Наприклад, штурмовики, артилеристи тощо. Водночас армії потрібні водії, механіки, IT-фахівці та зв’язківці.

Варто врахувати, що мобілізація стосується не лише чоловіка з досвідом, а й тих, хто раніше не служив.

Хто підлягає заклику у грудні 2024 року

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні та обмежено придатні (протягом 9 місяців мають повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" або "непридатні") за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, зняті та виключені з військового обліку, проте визнані придатними або обмежено придатними (протягом 9 місяців мають повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та набути статусу "придатні" або "непридатні") ) через стан здоров’я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Верхня межа призовного віку для мобілізації залишається незмінною – 60 років. Для осіб найвищого офіцерського складу – 65 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що загрожує військовозобов’язаному за відмову від повістки.