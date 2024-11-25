Що буде, якщо не з'явитися по повістці в ТЦК

Є чотири поважних причини, коли можна не прийти до військкомату

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловікам від 18 до 60 років можуть вручати повістки, які зобов’язують їх з’являтися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Повістка містить інформацію про місце, дату та час, коли громадянин повинен прибути до районного ТЦК. Про це розповідає представник Миколаївського ТЦК в ефірі телемарафону.

У разі неможливості прибути вчасно через поважну причину, громадянин зобов’язаний повідомити про це військкомат протягом трьох днів. Після цього він має ще сім днів, щоб особисто прийти до ТЦК та надати підтверджувальні документи.

До поважних причин належать:

стихійне лихо;

активні бойові дії в місці проживання;

хвороба;

смерть близького родича.

У разі відсутності поважних причин за неявку до ТЦК загрожує адміністративна відповідальність. Порушення карається штрафом від 17 до 25,5 тисяч гривень. Сплатити штраф потрібно протягом 15 днів. У разі несплати його сума подвоюється, а виконання постанови може здійснюватися примусово Державною виконавчою службою України.

Нагадуємо, примусово відправляти на фронт без згоди громадянина заборонено законом.

"Проти власної волі особу не можуть відвезти на фронт, адже це порушення чинного законодавства. Є певний Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", — підкреслює адвокатка Катерина Аніщенко.

Громадянин може написати відмову від повістки та буде нести адміністративну відповідальність. Для чоловіків, які систематично ухиляються від мобілізації, передбачена кримінальна відповідальність строком від 3 до 5 років.

Юристка зазначає, що не можуть призвати на службу заброньованих громадян на період мобілізації підприємствами, осіб з інвалідністю, які мають висновок ВЛК про непридатність до військової служби, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, вихователів, а також багатодітних батьків, які мають трьох або більше дітей.

Раніше "Телеграф" писав, чи буде штраф, якщо не повідомив ТЦК про зміну місця проживання. Чоловіки, які планують виїзд на сім і більше днів, зобов'язані про це письмово повідомити ТЦК.