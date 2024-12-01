Кого в декабре мобилизуют в первую очередь: есть несколько категорий

Мобилизация касается не только мужчины с опытом, но и тех, кто ранее не служил

В Украине продолжается общая мобилизация, а это означает, что в декабре мужчины призывного возраста все также будут получать повестки. Правила в этом месяце останутся неизменными.

"Телеграф" рассказывает, на какие специальности сейчас нужны люди на службе, а также кого могут мобилизовать в первую очередь. Стоит отметить, что в ВСУ есть дефицит некоторых специалистов, потому в них сейчас особо заинтересованы.

Так, военное командование отмечает первоочередную потребность в мужчинах с боевым опытом. К примеру, штурмовики, артиллеристы и т.д. В то же время армии нужны водители, механики, IT-специалисты и связисты.

Стоит учесть, что мобилизация касается не только мужчины с опытом, но и тех, кто ранее не служил.

Кто подлежит призыву в декабре 2024

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны (в течение 9 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные") по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные с военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными (в течение 9 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные") из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Верхний предел призывного возраста для мобилизации остается неизменным – 60 лет. Для лиц высшего офицерского состава – 65 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что грозит военнообязанному за отказ от повестки.