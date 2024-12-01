Кого з українців можуть мобілізувати з 1 грудня

За останній місяць змін у правилах не відбулося

У грудні в Україні продовжиться мобілізація чоловіків на службу. Їй підлягає вікова категорія віком від 25 до 60 років, однак у цьому випадку є деякі нюанси.

"Телеграф" розповідає, кого мобілізуватимуть у грудні 2024 року. Варто зазначити, що після проходження ВЛК чоловіки мають набути статусу "придатний до служби".

Також Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило директиву № 16/2/1/21409 від 19.09.2024 року, згідно з якою чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Також наразі призов чоловіків віком від 18 до 25 років в Україні під забороною. Вони можуть піти на службу за бажанням, якщо пройдуть за станом здоров’я.

Так, мобілізуватимуть військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 50 років. Їх військово-лікарняна комісія має визнати придатними за станом здоров’я та видати відповідний документ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого у грудні 2024 року мобілізуватимуть у першу чергу в Україні. Йдеться про окремі категорії чоловіків.