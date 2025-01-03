У Дніпрі очікуються масштабні відключення електроенергії: графік
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За деякими адресами світла не буде з 9 ранку до 5 вечора
У Дніпрі з 6 по 8 січня відбудуться масштабні відключення електропостачання. Приватною компанією ЦЕК заплановано проведення ремонтних робіт електромереж.
Через це без світла залишаться мешканці багатьох вулиць у Дніпрі. Про планові роботи повідомляє пресслужба компанії.
Відключення відбуватимуться з 9:00 до 17:00 за наступними адресами.
6 січня
вул. Братів Горобців: 28, 36, 36Г, 38, 46, 51А.
7 січня
вул. Макарова: 2;
вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5А;
вул. Надії Алексєєнко: 108;
вул. Робоча: 75, 77.
8 січня
вул. Зимова: 1-12, 12А, 13-18, 20;
вул. Переможців: 31-39 (непарні), 40-47, 47А, 48-56, 58-62, 64-72 (парні);
пров. Зимовий: 1-6, 8;
пр-т. Олександра Поля: 108;
вул. Академіка Янгеля: 9, 15, 17, 22;
вул. Фабрично-заводська: 23, 23А.
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