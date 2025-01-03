У Дніпрі очікуються масштабні відключення електроенергії: графік

За деякими адресами світла не буде з 9 ранку до 5 вечора

У Дніпрі з 6 по 8 січня відбудуться масштабні відключення електропостачання. Приватною компанією ЦЕК заплановано проведення ремонтних робіт електромереж.

Через це без світла залишаться мешканці багатьох вулиць у Дніпрі. Про планові роботи повідомляє пресслужба компанії.

Відключення відбуватимуться з 9:00 до 17:00 за наступними адресами.

6 січня

вул. Братів Горобців: 28, 36, 36Г, 38, 46, 51А.

7 січня

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1, 3, 5, 5А;

вул. Надії Алексєєнко: 108;

вул. Робоча: 75, 77.

8 січня

вул. Зимова: 1-12, 12А, 13-18, 20;

вул. Переможців: 31-39 (непарні), 40-47, 47А, 48-56, 58-62, 64-72 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пр-т. Олександра Поля: 108;

вул. Академіка Янгеля: 9, 15, 17, 22;

вул. Фабрично-заводська: 23, 23А.

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Також "Телеграф" повідомляв, що влада так званої "Придністровської Молдавської Республіки" ввела віялові відключення світла в регіоні слідом за відключенням централізованого опалення. Це сталося після припинення транзиту російського газу до Європи через територію України.