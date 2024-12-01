Кого из украинцев могут мобилизовать с 1 декабря

За последний месяц изменений в правилах не произошло

В декабре в Украине продолжится мобилизация мужчин на службу. Ей подлежит возрастная категория от 25 до 60 лет, однако в этом случае есть некоторые нюансы.

"Телеграф" рассказывает, кого будут мобилизовать в декабре 2024. Стоит отметить, что после прохождения ВВК мужчины должны получить статус "годен".

Также Командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву № 16/2/1/21409 от 19.09.2024 года, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

Также в настоящее время призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в Украине под запретом. Они могут пойти на службу по своему желанию, если пройдут по состоянию здоровья.

Так, мобилизовать будут военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Их ВВК должна признать пригодными по состоянию здоровья и выдать соответствующий документ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого в декабре 2024 года будут мобилизовать в первую очередь в Украине. Речь идет об отдельных категориях мужчин.