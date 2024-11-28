Чи планують в Україні зниження мобілізаційного віку: нардеп дав чітку відповідь

Нардеп сказав, що насправді необхідно Україні

У парламенті законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку немає і не може бути. При цьому в Україні створено численні резервні бригади.

Про це в ефірі День.LIVE сказав народний депутат Олександр Федієнко. За його словами, ефективність цих бригад залежить від постачання зброї партнерами.

"Хочу звернутися до партнерів. Якщо вони справжні партнери, а не просто ті, хто нам співчуває, вони мають виконати ті зобов’язання, які вони публічно перед усім світів на себе взяли. А це — постачання нам відповідної зброї", - наголосив Федієнко.

Він додав, що мобілізаційні бригади не підуть воювати без зброї. Водночас у мережу вкидаються повідомлення, що нібито Україні потрібна ще мобілізація.

"Навіщо? Нам потрібна та зброя, яку вони пообіцяли. Сучасна війна — це не піхота проти піхоти. Це кошти й сили. Насамперед ми повинні мати відповідну кількість тієї зброї, яка масово знищуватиме ворога. Тобто, снаряди, ракети, які нам обіцяли. Де вони всі ?", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що консультант Комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак вважає, що зниження мобілізаційного віку в Україні з 25 до 21 або навіть 18 років може призвести до того, що не буде кому відроджувати країну щодо закінчення війни із Росією.