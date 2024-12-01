Що означає прізвище легендарного генерала Драпатого: походження та історія

"Телеграф" розповів, де найбільше людей проживає з таким прізвиськом

В Україні багато цікавих прізвищ. Вони походять від характеру людини, достатку, соціального статусу. Ми вже розповідали, що означає та звідки пішло прізвище головкома Сирського, а зараз "Телеграф" розповість, що відомо про родове імʼя нового командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

Прізвище Драпатий має глибоке коріння в українській мові та народній традиції. Воно походить від дієслова "драпати", яке має кілька значень:

"дряпати" (наносити подряпини);

"чесати" (наприклад, вовну);

"шкрябати" (зішкрібати щось).

Можливі варіанти походження прізвища

Професійне походження: прізвисько могли дати людині, яка займалася обробкою шкіри або вовни. Риси характеру: могло вказувати на особливості характеру — різкість, задерикуватість або фізичну силу. Географічні особливості: пов'язане з місцевістю, де було багато чагарників або місць, де "драпають".

За даними соціологічних досліджень та реєстрів загальна кількість носіїв прізвища в Україні: приблизно 70-120 осіб. Найбільше поширене в західній Україні. Трапляється переважно в Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях

Раніше "Телеграф" писав, які прізвища носять тільки розумні українці.