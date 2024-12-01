Что означает фамилия легендарного генерала Драпатого: происхождение и история

"Телеграф" рассказал, где больше людей проживает с таким прозвищем

В Украине много интересных фамилий. Они произошли от характера человека, достатка, социального статуса. Мы уже рассказывали, что значит и откуда пошла фамилия главкома Сырского, а сейчас "Телеграф" расскажет, что известно о родовом имени нового командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого.

Фамилия Драпатий имеет глубокие корни в украинском языке и народной традиции. Оно происходит от глагола "царапать", имеющего несколько значений:

"царапать" (наносить царапины);

"чесать" (например, шерсть);

"скребать" (соскребать что-то).

Возможные варианты происхождения фамилии

Профессиональное происхождение: прозвище могли дать человеку, занимавшемуся обработкой кожи или шерсти. Черты характера: могло указывать на особенности характера – резкость, задорность или физическую силу. Географические особенности: связано с местностью, где было много кустарников или мест, где "царапают".

По данным социологических исследований и реестров, общее количество носителей фамилии в Украине: примерно 70-120 человек. Наиболее распространено в западной Украине. Случается преимущественно в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях

Ранее Телеграф писал, какие фамилии носят только умные украинцы.