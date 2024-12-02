Отримав штраф від ТЦК, але прийшов за відстрочкою: чи можливо її оформити

В Україні під час мобілізації військовозобов'язані, яким було виписано штраф, можуть отримати відстрочку за умови наявності підстав та подання відповідних документів

Громадянам, що порушують військовий облік, не з'являючись без вагомих причин до територіального центру комплектування (ТЦК), передбачено покарання у вигляді штрафу. Чи можуть такі особи отримати відстрочку від мобілізації, якщо вже мають грошове стягнення від ТЦК.

Як каже партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк, передає РБК-Україна, порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації передбачено постановою "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

За її словами, в цьому документі не має норм, якими б корегувались результати щодо розгляду відповідних документів на відстрочку у разі сплати чи несплати штрафу.

Фахівчиня пояснює, що комісія аналізує подані заявки та підтверджувальні документи, які перевіряють законність підстав для надання відстрочок. За потреби вона надсилає запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, яка підтверджує право заявника на відтермінування призову, або використовує дані з публічних електронних реєстрів.

"Тобто перевіряються документи, які підтверджують право на відстрочку, а не наявність заборгованостей щодо сплати штрафів за адміністративні правопорушення", — резюмувала Карплюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого можуть мобілізувати у першу чергу у грудні.