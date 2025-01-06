Чи подорожчає світло цього року? Нардеп пояснив, чи є необхідність підвищення цін

На думку Сергія Нагорняка, розмови про те, що потрібні кошти на відновлення енергетичної інфраструктури є маніпуляцією

У 2025 році немає потреби підвищувати ціну на електроенергію. Чинний тариф покриває необхідні витрати.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк.

"Потреби піднімати тариф (на електроенергію – ред.) до 6 грн або до 6,30 грн абсолютно немає жодної цього року. Я вважаю, що уряд має точно прийняти рішення і продовжити тариф у 4 грн 32 коп. до кінця року, а то і до кінця опалювального сезону з 2025 на 2026 рік", – сказав парламентар.

Він вважає, що 4 грн 32 коп. (діючий тариф – ред.) – точно достатньо. А розмови про те, що потрібні кошти на відновлення енергетичної інфраструктури та інші речі, є маніпуляцією.

"Вони трохи відрізняються, ці гроші йдуть на інші потреби. Тому у піднятті тарифу немає жодної необхідності", – сказав Нагорняк.

Раніше глава Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко висловив упевненість у тому, що тарифи на світ підніматимуть орієнтовно 1 червня до 6,32-6,64 грн за кіловат. Це пов'язано з тим, що збільшення ціни транспортування газу опосередковано впливає на собівартість електроенергії.