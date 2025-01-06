Кота за 200 тисяч продають у Києві: що у ньому особливого (відео)
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Елітний кіт може бути дуже недешевим
У Києві продають дуже милих домашніх тварин вартістю понад 200 тисяч гривень. Йдеться про британського короткошерстого золотистого шиншилового кота, і вже з назви породи можна зрозуміти, що мова про елітного вихованця.
Увагу на це звернув telegram-канал "Київ Інфо". За його інформацією, дорослого самця можна придбати за 5000 доларів, а кошенят за 2000 доларів.
Оригінальне відео було оприлюднено в Instagram фахівця з розведення домашніх тварин the_royal_pet_, але там ціна вказана не була.
Як відомо, коти цієї породи відомі спокійним характером, великими розмірами та густою м’якою шерстю. Вони також отримали неофіційну назву "ведмеді" через схожість з плюшевими ведмедиками.
Висока вартість обумовлена рідкістю кольору хутра, для одержання якого необхідно ретельно підбирати пару. Крім того, вартості може додати історія участі в міжнародних шоу або "знатний родовід".
Середня вартість котів цієї породи становить:
- Пет-клас (вихованець): від 500 до 1500 доларів;
- Брід-клас (для розведення): 1500–3000 доларів;
- Шоу-клас (еліта): 3000-7000 доларів.
Кошенята зазвичай обходяться дешевше, оскільки власникам також доведеться вкластися в дресування, тоді як доросла тварина зазвичай вже пройшла навчання. Однак 2000 тисяч доларів за кошеня це верхня межа вартості.
Тобто в цьому випадку йдеться не про простих вихованців, а про котів для участі у виставках чи конкурсах.
Як повідомлялося раніше, в Україні в якості домашнього вихованця люди заводять не лише котиків та собачок, а й більш екзотичних тварин. Наприклад, у Києві бачили ручну видру.