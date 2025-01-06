Еволюція "вбила" близнюків: чому народження двох дітей одночасно наразі рідкість

Одні з 250 пологів — із багатоплідною вагітністю

Діти кожного покоління мають певні відмінності. Однак мільйони років тому у предків людей та приматів була інша особливість — вони народжували майже завжди близнюків та двійнят.

Вчені вважають, що народження близнюків було нормою для приматів близько 60 мільйонів років тому. Наразі ж це — достатньо рідкісне явище при природньому заплідненні. Винна в цьому еволюція.

Сучасні люди переважно народжують лише одну дитину — досить велику дитину з ще більшою головою. Розмір людського мозку та тіла, пов’язаний з здатністю вчитися та розвиватися. Для приматів та для людей, навчання в дитинстві має вирішальне значення. На думку дослідників, перехід від близнюків до однієї дитини був вирішальним для еволюції до сучасних людських немовлят з великим мозком.

Перехід від народження великої кількості близнюків до народження одноплідних дітей відбувався кілька разів у лінії приматів — це свідчить про те, що для приматів було вигідно розвивати лише один плід за вагітність. Оскільки багатоплідна вагітність вимагає від матері більше енергії, а діти народжуються меншими і часто раніше, ранні предки приматів, які народили лише одну дитину, могли мати перевагу у виживанні.

Що відбувається з народжуваністю близнюків зараз

За останні 50 років народжуваність близнюків збільшилась на 70%. Це пов’язано з використання ЕКЗ-протоколів та народженням дітей у пізньому віці. Для жінок старших за 35 років багатоплідна вагітність частіше явище, ніж для молодших породіль. Загалом на 250 пологів одні — з двійнятами чи близнюками. Більша кількість дітей за раз — надзвичайна рідкість.

Раніше "Телеграф" розповідав про зміни рис людей під впливом еволюції. Темна шкіра, великі очі та навіть кучеряве волосся мають пояснення.