Колишній військовий звільнився з Мінветеранів через цькування: у міністерстві вже відреагували

Заступницю міністра хочуть звільнити через цей випадок

Український ветеран Євген Шибалов, який пройшов російський полон, звільнився з Міністерства ветеранів через образи з боку керівництва. На тлі цього Міністерство повідомило про звільнення заступниці міністра Руслани Величко-Трифонюк.

Свою історію Шибалов розповів у соцмережі Facebook. За його словами, йому вистачило пів року, щоби вислухати безліч образ у свій бік.

"Чому я звільнився з Мінветеранів? Все доволі просто. Там виявилися великі труднощі з дотриманням п. 1 частини першої ст. 7 Закону України "Про державну службу". Це та стаття, в якій говориться, що "кожен державний службовець має право на повагу до своєї гідності", — написав він.

За його словами, він інакше представляв державну службу, а тому більше не зміг терпіти такого ставлення і вирішив звільнитися.

Після того як ситуація набула розголосу, Мінветеранів повідомило, що почне розслідування з цього приводу. Крім того, там повідомили, що направили до Кабміну документи про звільнення Величко-Трифонюк з посади заступника міністра.

"Міністерство категорично засуджує поведінку, яка принижує честь та гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо і жодні обставини не можуть бути виправданням", — повідомили у відомстві.

Як відомо, Шибалов є активістом та журналістом із Донецька. Після російського вторгнення, він приєднався до Сил оборони та брав участь у боях у Київській області. У травні 2022 року опинився в полоні, але 31 грудня того ж року повернувся на батьківщину з обміну.

Величко-Трифонюк була призначена на посаду заступника міністра у червні 2024 року. До цього вона була в. о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду, волонтером БФ "Повернися живим" та радницею заступника міністра оборони.

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