Що загрожує тим, хто не з'явився до ТЦК без поважних причин

Роз'яснення надали у Чернігівському обласному ТЦК СП

Росія продовжує вести війну проти України, триває воєнний стан та загальна мобілізація. Існує лише кілька причин для неявки до ТЦК після отримання повістки, а для тих, хто не явився без вагомих причин передбачено покарання.

На Facebook-сторінці Чернігівського обласного ТЦК СП розповіли, які причини для неявки до ТЦК за повісткою вважаються поважними. Їх не так багато.

"Це може бути: дія стихійного лиха, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його (того, хто отримав повістку, — ред.) можливості особисто прибути у визначені пункт і строк, смерть або тяжка хвороба близького родича", – йдеться у повідомленні.

Важливо знати, що наявність таких причин має бути підтверджено документально. Військовозобовʼязаний має особисто зʼявитись до ТЦК протягом трьох днів з дати яку було зазначено у повістці, та усно або письмово повідомити про поважні причини неявки та надати документи.

У ТЦК нагадали, яке покарання діє зараз за безпідставне неприбуття до військкомату. Законом України за таке адміністративне правопорушення передбачений штраф у розмірі від 1 000 до 1 500 неоподаткованих мінімумів.

"З огляду на те, що неоподаткований мінімум – це 17 гривень, то сума штрафу – від 17 000 до 25 500 гривень", – уточнили у ТЦК.

Якщо людина буде й надалі ухилятися від призову, їй загрожуватиме вже кримінальна відповідальність. Такі дії підпадають під статтю 336 ККУ, що передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.

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