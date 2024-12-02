Получил штраф от ТЦК, но пришел за отсрочкой: можно ли ее оформить

В Украине во время мобилизации военнообязанные, которым был выписан штраф, могут получить отсрочку при наличии оснований и представления соответствующих документов

Гражданам, нарушающим военный учет, не являясь без веских причин в территориальный центр комплектования (ТЦК), предусмотрено наказание в виде штрафа. Могут ли такие лица получить отсрочку от мобилизации, если уже имеют денежное взыскание от ТЦК.

Как говорит партнерша Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк, передает РБК-Украина, порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации предусмотрен постановлением "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период".

По ее словам, в этом документе нет норм, которыми бы корректировались результаты по рассмотрению соответствующих документов на отсрочку в случае уплаты или неуплаты штрафа.

Специалист объясняет, что комиссия анализирует поданные заявки и подтверждающие документы, проверяющие законность оснований для предоставления отсрочек. При необходимости она направляет запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку от призыва, или использует данные из публичных электронных реестров.

"То есть проверяются документы, подтверждающие право на отсрочку, а не наличие задолженностей по уплате штрафов за административные правонарушения", — резюмировала Карплюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого могут мобилизовать в первую очередь в декабре.