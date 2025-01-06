Криворізький "Бублик": де знаходиться найжорсткіша в’язниця України і як виглядає зсередини (фото)

Про це місце в народі йде погана слава

Криворізька установа виконання покарань №3, яку в народі прозвали "Бублик", вважається однією з найстрашніших пенітенціарних установ України. Тут відбувають довічний термін ув’язнення за скоєння особливо тяжких злочинів.

Навколо цього місця ходить дуже багато страшних чуток і домислів. Тут, за словами правозахисників, морально і фізично "ламають" людей і знущаються над "постояльцями".

У колонію часто приїжджають перевірки, які не виявляють критичних порушень, а всі дрібні недоліки адміністрація швидко усуває. "Телеграф" показує, який вигляд має "Бублик" зсередини.

Історія "Бублика"

Криворізька установа виконання покарань №3 була заснована у 1989 році, а до 2010 року в установі утримувалося понад 950 осіб. Будівлю звели за так званим італійським проектом і вона має круглу форму. Усередині розташований господарський двір та прогулянкові дворики.

Цей пенітенціарний заклад отримав назву "Бублик" саме через особливості своєї архітектури, адже зверху нагадує коло. Це унікальна для Дніпропетровщини виправна установа, яка виконує функції слідчого ізолятора та виправної колонії. Тут перебувають ув’язнені, вироки щодо яких ще не набрали законної сили, та й ті засуджені, чия доля вже визначена судом.

"Щойно людина переступає поріг цього СІЗО, починається найжорстокіший психологічний і фізичний тиск. Там постійно перебувають люди в масках. Вони залякують людей, знущаються над ними. Коли ув'язнені виходять на прогулянку, люди в масках шикуються з двох боків і б'ють їх палицями. Ті, хто перебували там досить довго, настільки пристосувалися долати цей "коридор", що примудрялися оминати його, майстерно ухиляючись, у результаті отримували лише кілька ударів палицею.

За командою потрібно вискочити з камер і стати біля стін. І починаються знущання: люди в масках відпрацьовують на ув'язнених прийоми рукопашного бою. Беруть участь у таких тренуваннях і "спортсмени". Через недосвідченість у перші дні я терпів щосили, падаючи на підлогу лише від втрати свідомості…",— писало у своєму розслідуванні "Дзеркало тижня".

Умови утримання

У відкритому доступі можна знайти не так вже й багато фотографій з "Бублика", оскільки об'єкт є режимним. Однак дещо виявити все-таки вдалося.

Що ж стосується умов утримання, то вони цілком прийнятні: у камерах стоять двоярусні ліжка, є умивальник, унітаз і полиці для книг.

У вільний час ув’язнені можуть малювати, грати в настільні ігри або займатися спортом.

У 2021 році в "Бублику" зробили ремонт в 11 боксах-накопичувачах, кабінеті старшого збірного відділення, фотодактилоскопічній лабораторії, приміщеннях для проведення обшуків.

У камерах медико-санітарної частини поставили 11 мелалопластикових вікон, а в душовій встановили перегородки та нові двері.

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