Чи може чоловік з третьою групою інвалідності виїхати з України

Для виїзду потрібні певні документи

Під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України. Втім, є винятки для окремих категорій громадян, зокрема чоловіків з інвалідністю.

Детальніше про це розповіла юристка "Ario Law Firm" Надія Грищенко у коментарі для "Факти ICTV". Згідно з пунктом 21 Правил перетину кордону, чоловіки з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи мають право виїзду під час воєнного стану.

Для цього їм необхідно підтвердити свій статус відповідними документами. Зокрема, чоловік повинен мати при собі довідку про інвалідність.

Прикордонники можуть попросити документи, що підтверджують наявність інвалідності, а також документи, які свідчать про зняття з військового обліку. Це можуть бути довідки з військово-лікарської комісії, відмітки у військовому квитку або інші офіційні документи.

Адвокатка Надія Грищенко наголошує, що навіть якщо всі необхідні папери зібрані, остаточне рішення про можливість виїзду приймають співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Вони ретельно перевіряють документи та враховують усі обставини конкретного випадку.

Нагадуємо, що крім людей з інвалідністю, виїхати за кордон можуть:

чоловіки, що самостійно виховують дітей – ті, хто має дитину до 18 років або виховує дитину з інвалідністю;

багатодітні батьки – чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей;

ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю – чоловіки, що доглядають за близькими родичами з інвалідністю І або ІІ групи, або супроводжують їх за кордон;

батьки, чиї діти мають інвалідність або тяжкі захворювання – за наявності відповідних документів;

опікуни людей з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

чоловіки, виключені з військового обліку за станом здоров’я – за підтвердженням медичних установ;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти – за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки: близькі родичі яких (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри тощо) загинули або зникли безвісти під час проведення АТО чи при стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

чоловіки-військовослужбовці, що їдуть на лікування внаслідок поранень на війні – за наявності висновку про необхідність направлення на лікування та листа Міністерства охорони здоровʼя.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку під час перетину кордону. Представники ТЦК можуть бути присутні на пунктах пропуску.