Укр

Может ли мужчина с третьей группой инвалидности выехать из Украины

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Государственная граница
Государственная граница. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для выезда требуются определенные документы

Во время военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины. Впрочем, есть исключения для отдельных категорий граждан, в частности, мужчин с инвалидностью.

Детальнее об этом рассказала юрист "Ario Law Firm" Надежда Грищенко в комментарии для "Факты ICTV". Согласно пункту 21 Правил пересечения границы, мужчины с инвалидностью I, II или III группы имеют право выезда во время военного положения.

Для этого им нужно подтвердить свой статус соответствующими документами. В частности мужчина должен иметь при себе справку об инвалидности.

Пограничники могут попросить документы, подтверждающие наличие инвалидности, а также документы, свидетельствующие о снятии с воинского учета. Это могут быть справки из военно-врачебной комиссии, отметки в военном билете или другие официальные документы.

Адвокат Надежда Грищенко отмечает, что даже если все необходимые бумаги собраны, окончательное решение о возможности выезда принимают сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ). Они тщательно проверяют документы и учитывают все обстоятельства конкретного случая.

Напоминаем, что кроме людей с инвалидностью, выехать за границу могут:

  • мужчины, самостоятельно воспитывающие детей – те, кто имеет ребенка до 18 лет или воспитывает ребенка с инвалидностью;
  • многодетные родители – мужчины, имеющие троих или более несовершеннолетних детей;
  • сопровождающие лиц с инвалидностью – мужчины, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы, или сопровождают их за границу;
  • родители, чьи дети имеют инвалидность или тяжелые заболевания – при наличии соответствующих документов;
  • опекуны людей с инвалидностью, признанных судом недееспособными;
  • мужчины, исключенные из воинского учета по состоянию здоровья – подтверждением медицинских учреждений;
  • мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести – при наличии документов, подтверждающих родственные связи: близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры и т.д.) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или при сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
  • мужчины-военнослужащие, которые едут на лечение через ранения на войне – при наличии заключении о необходимости направления лечения и письма Министерства здравоохранения.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручить повестку во время пересечения границы. Представители ТЦК могут находиться на пунктах пропуска.

Теги:
#Мобилизация #Выезд за границу #Лица с инвалидностью