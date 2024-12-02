Деякі чоловіки-студенти та викладачі вже зараз можуть виїжджати за кордон — МОН

З-за кордону повернулися всі без винятку чоловіки-студенти, і це хороша статистика

В Україні продовжили військовий стан та обов’язкову мобілізацію військовозобов’язаних до 7 лютого 2025 року. При цьому деякі категорії чоловіків-студентів та викладачів уже зараз можуть виїжджати за кордон.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький в інтерв’ю ресурсу "ZN.UA". За його словами, чоловіки-студенти мають право виїжджати за кордон для участі у міжнародних освітніх програмах.

Так, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України чоловіки-студенти втратили можливість виїжджати на навчання у іноземних ВНЗ. Проте з 2024 року всі бажаючі можуть вирушити за кордон для участі у міжнародних освітніх програмах.

Крім цього, виїжджати за кордон можуть і викладачі, які хочуть стати учасниками програм підвищення кваліфікації або міжнародних конференції.

Для виїзду військовозобов’язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до ДПСУ з проханням розглянути можливість перетину кордону.

"З 1 січня до 30 вересня 2024 року міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник", — зазначив Винницький.

За його словами, з 1 січня до 1 квітня 2024 року 561 студент з України поїхав за кордон для участі в програмах академічної мобільності. Повернулися всі без винятку чоловіки-студенти і це дуже "хороша статистика".

Кого з викладачів не мобілізують в Україні

Призову під час загальної мобілізації не підлягають:

наукові та науково-педагогічні працівники установ вищої та професійної передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь та працювати не менше ніж на 0,75 ставки.

та працювати не менше ніж на 0,75 ставки. педагогічні працівники коледжів, училищ та шкіл за умови, що вони працюють не менше ніж на 0,75 ставки.

Кого із викладачів можуть мобілізувати в Україні

Не мають права на відстрочення вчителя, які перебувають у кадровому резерві. Це педагоги, які мають менше 0,75 ставки навантаження. Про це повідомляє " Українська правда ".

Так, у кадровий резерв потраплятимуть педагоги, які:

з різних причин втратили кількість годинників у школі;

бажають викладати в установах на деокупованих територіях.

Варто зазначити, що українським законодавством передбачено збереження за працівниками системи освіти робочого місця та посади. Таким чином, вчитель може повернутися на своє місце роботи після демобілізації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є певна категорія людей, яким не потрібно продовжувати відстрочку від мобілізації після 9 листопада. Перевірити дату, до якої діє відстрочка, можна в електронному ВОД.