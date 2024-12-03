На Заході – це дуже чутливе питання: соціопсихолог пояснив, як боротися з російською пропагандою

Росіяни нічим не обмежені у своїй брехні, каже Віктори Березенко

Прокремлівська російська пропаганда проводить агресивні кампанії в Європі та Сполучених Штатах, витрачаючи щороку близько 2 млрд доларів на дезінформацію західних демократій. У відповідь Україна проводить свої інформаційні кампанії, дослідження, вивчає всі ключові наративи, тригерні точки, консультує партнерів з виявлення та протидії дезінформації.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Інституту когнітивного моделювання, соціальний технолог Віктор Березенко.

Більше читайте у публікації: "Сльози щодо України вже висохли": політтехнолог Віктор Березенко про зміни в Європі, Трампа та майбутні вибори".

За його словами, українські експерти й самі безпосередньо проводять інформаційні кампанії з протидії дезінформації.

— Про інструментарії я не можу розказати, тому що в ЄС це дуже сенситивне (чутливе. — Ред.) питання. І навіть коли ми працюємо по контрдезінформації, контрпропаганді, ми дуже обмежені у своїх інструментах, — каже соціопсихолог.

Росіяни нічим не обмежені, вони можуть будь-що публікувати, робити будь-яку брехню. А ми, навіть співпрацюючи з офіційними європейськими інституціями, обмежені авторським правом, етичним кодексом ЄС. Тобто є дуже багато таких "але", — пояснює експерт.

За його словами, навіть якщо комусь здається, що Заходу не потрібна така аналітика і він не планує боротися з російською пропагандою, це не марним гаянням часу.

— Якщо не я ходитиму в інституції в Брюсселі, щоб доносити нашу позицію, якщо цього не будуть робити наші колеги, якщо не будуть приїжджати наші офіційні представники влади, громадський сектор, приватні бізнеси, то ми дуже швидко програ́ємо, — каже Віктор Березенко.

Нагадаємо, боєць 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Біров ("Джокер") розповів "Телеграфу", чому Україна програє́ інформаційну війну і пояснив, як працює російська пропаганда.