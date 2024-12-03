На Западе это очень чувствительный вопрос: социопсихолог объяснил, как бороться с российской пропагандой

Россияне ничем не ограничены в своей лжи, говорит Викторы Березенко.

Прокремлевская российская пропаганда проводит агрессивные кампании в Европе и Соединенных Штатах, тратя ежегодно около 2 млрд долларов на дезинформацию западных демократий. В ответ Украина проводит свои информационные кампании, исследования, изучает все ключевые нарративы, триггерные точки, консультирует партнеров по выявлению и противодействию дезинформации.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Института когнитивного моделирования, социальный технолог Виктор Березенко.

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По его словам, украинские эксперты и сами непосредственно проводят информационные кампании по противодействию дезинформации.

— Об инструментариях я не могу рассказать, потому что в ЕС это очень сенситивный (чувствительный. — Ред.) вопрос. И даже когда мы работаем по контрдезинформации, контрпропаганде, мы очень ограничены в своих инструментах, — говорит социопсихолог.

Россияне ничем не ограничены, они могут что угодно публиковать, делать любую ложь. А мы, даже сотрудничая с официальными европейскими институтами, ограничены авторским правом, нравственным кодексом ЕС. То есть, очень много таких "но", — объясняет эксперт.

По его словам, даже если кому-то кажется, что Западу не нужна такая аналитика и он не планирует бороться с российской пропагандой, это не пустая трата времени.

— Если не буду ходить в институты в Брюсселе, чтобы доносить нашу позицию, если этого не будут делать наши коллеги, если не будут приезжать наши официальные представители власти, общественный сектор, частные бизнесы, то мы очень быстро проиграем, — говорит Виктор Березенко.

Напомним, боец 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Биров ("Джокер") рассказал "Телеграфу", почему Украина проигрывает информационную войну и объяснил, как работает российская пропаганда.