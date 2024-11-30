Російська пропаганда добре попрацювала у Південній Америці

Колишній аргентинський захисник російського "Парі НН" Лукас Масоеро, який зараз виступає за румунський "Університатя Клуж", назвав президента РФ Володимира Путіна "неймовірною персоною". Напередодні президент України Володимир Зеленський звинуватив главу Кремля у "розколі Європи".

Відповідний коментар Лукаса наводить РБ-Спорт. Масоеро зазначив, що хотів би стати учнем Путіна.

– Ви почали говорити про Володимира Путіна. Що відчуваєте, коли бачите його у телевізорі?

- Це неймовірна особа, з якою ти хочеш зустрітися. Людина, яку хочеш дізнатися ближче. Він змінив історію всієї країни.

Я хотів би з ним побачитися, поспілкуватися. Хотів би навчитися в нього чогось насправді.

Коли ти особисто зустрічаєшся з людиною і говориш, то розумієш, чому вона робить те, що робить. Великий президент, сподіваюся, при ньому Росія тільки зростатиме.

– Якби ви мали шанс поставити Путіну одне запитання, що б запитали?

– Я б його розпитував без зупинки – про геополітику, багато інших речей, про які хочу знати більше.

Думаю, Володимир Путін – найкращий учитель, який тільки може бути. Він увесь час дивиться вперед і випереджає всіх на кілька кроків, сказав Масоеро.

У мережі лише посміялися з футболіста. Користувачі зазначили, що у Росії "зростає" лише курс рубля.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це росіянам складно знайти суперника.