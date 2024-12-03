Українські прізвища, що звучать як лайка: яких і де найбільше

Деякі прізвища мають лише одного носія в Україні

Українські прізвища, що звучать як лайливі слова, мають цікаву історію та походження. Більшість таких родових імен виникла у XVII столітті, коли київський митрополит Петро Могила запровадив обов'язкове ведення метрик народження, шлюбу та смерті.

Такі незвичні прізвища зустрічаються в різних регіонах України, проте мають обмежену кількість носіїв – від однієї до кількох сотень осіб. Генеалогічний ресурс "Рідні" провів дослідження цього мовного феномену та виявив найпоширеніші випадки.

За даними дослідження, найбільше носіїв має прізвище Шмаровоз – 363 особи. Люди з цим прізвищем мешкають переважно на Чернігівщині та Харківщині. На другому місці – Дурунда з 225 носіями на Закарпатті. Прізвище Дуракова носять 223 особи в Харкові та Луганську.

Серед інших незвичних прізвищ дослідники виявили Срайчука, що має 30 носіїв на Івано-Франківщині, та Піструїла, яке носять 11 осіб на Одещині та Чернігівщині. Прізвище Йолопенко зустрічається лише у трьох осіб на Одещині.

Цікаво, що деякі прізвища мають лише одного носія. Наприклад, Хуессу зареєстровано в Маріуполі, Бздюлєва – в селі Рибаківка на Миколаївщині, а Стервоєдова – в селі Воскресенівка на Дніпропетровщині.

Етнологиня Галина Лозко пояснює появу таких прізвищ двома причинами. У давнину вважали, що негарні імена можуть захищати від злих сил та відвертати біду.

Також дітям часто давали негативні прізвиська, які мали змінитися після досягнення повноліття. Проте якщо людина нічим особливим себе не проявляла, прізвисько могло залишитися назавжди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які українські прізвища вказують на те, що серед ваших пращурів були іноземці. Але не завжди такі прізвища вказують на реальне іноземне походження.