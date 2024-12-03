Головою роду була жінка, якщо прізвище звучить так — перевірте своє

Вони з'являлися, коли рід залишався без чоловіка-очільника

Чи знали ви, що ваше прізвище може розповісти про те, хто керував родиною століття тому? В Україні існує ціла низка прізвищ, які прямо вказують – колись давно саме жінка стояла на чолі роду.

Такі родові імена з'явилися у часи, коли жінки змушені були перебирати на себе відповідальність за всю родину. Сьогодні тисячі українців носять ці особливі прізвища, навіть не підозрюючи про їхнє унікальне походження.

У давнину прізвища надавалися за різними ознаками – місцем проживання, професією, зовнішністю чи соціальним статусом. Особливу категорію становлять родові прізвиська, що походять від жіночих імен. Вони з'являлися, коли рід залишався без чоловіка-очільника, і жінка брала на себе відповідальність за родину.

Серед найпоширеніших українських прізвищ, що походять від жіночих імен, можна зустріти: Маринич, Мариненко, Маринченко – від імені Марина; Катренко, Катрич, Катрук – від Катерини; Ганзенко, Гандзюк, Ганчук – від Ганни. Також поширені прізвища Натальченко, Наталуха (від Наталії), Оксанич, Оксанчук (від Оксани), Ольжич, Ольженко (від Ольги).

Цікаво, що формування таких прізвищ відбувалося за допомогою різних суфіксів: -енко, -ук, -юк, -ич, -чук. Кожен з цих суфіксів додавав особливого значення: приналежність до роду, походження, зменшувально-пестливе забарвлення.

Деякі з цих прізвищ стали настільки поширеними, що зустрічаються в усіх регіонах України. Наприклад, Мотрук, Мотрич, Мотренко (від імені Мотря), Любащенко, Любченко (від імені Люба), Химченко, Хівренко (від імені Хима) можна знайти як на заході, так і на сході країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які прізвища в давнину давали незаконнонародженим дітям. Поширеною практикою було утворення прізвищ від імені матері.