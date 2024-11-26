Серед ваших пращурів були іноземці: які українські прізвища вказують на це

Не завжди такі прізвища вказують на реальне іноземне походження

Історія українських прізвищ тісно пов'язана з козацькою добою, коли Січ приймала до своїх лав представників різних народів. Українські землі здавна були перехрестям культур та народів, де кожен міг знайти свій новий дім.

Чимало іноземців, які потрапляли на Січ, отримували характерні прізвиська за місцем свого походження. "Телеграф" дізнався, які сучасні українські прізвища можуть розповісти про походження наших пращурів.

Вихідці з Московії на українських землях отримували прізвища Москаль, Москаленко, Москалець, Москалюк, Донець. Білоруські переселенці часто ставали Литвинами, Литвиненками, Биховцями, Кричевцями, Мозирянинами, Пінчуками, Туровцями, Турчинами або Турчинцями – за назвами міст, звідки вони прийшли.

Польське коріння можна простежити у прізвищах Ляховчин, Лях, Полулях, Ляшко, Ляшенко, Ляшок, Лящук, Адамович, Казимиренко та Мазуренко. Балтійські народи залишили свій слід у прізвищах Мєрєцкий, Вільня та Лотиш.

Румунське та молдавське походження видають прізвища Волошин, Мультяненко, Басарабей, Мирча, Пинтя, Радул та Мунтян. Південнослов'янські народи подарували українцям прізвища Воксич, Милкович, Болгариненко, Думич, Сербин, Капнич та Іртач.

Представники інших європейських народів теж залишили помітний слід в українській антропоніміці. Угорців можна впізнати за прізвищами Венгерський, Ференценко, Угрин та Угринович, чехів – за Чеховичем, Цируликом та Жишкою, німців – за прізвищами Німець, Острогман та Цимерман. Шведське походження засвідчує прізвище Швед. Єврейське коріння простежується у прізвищах Перехрист, Лейба, Коган, Жидовкин, Зраїтель та Юдай.

Східні народи також зробили внесок у розмаїття українських прізвищ. Татарське, турецьке чи ногайське походження можна простежити у прізвищах Басман, Котлубай, Татарчин, Потурнак та Ногаєць. Вірменське коріння виказує прізвище Вірменко, а грузинське – Ормененко, Маджар, Груксин, Іберець та Обиз. Представники ромів отримували прізвища Циган, Циганчук та Циганенко. Окремий слід залишили чемериси, марійці та черкеси у прізвищах Чемерис, Черкес та Оліферович.

Варто зауважити, що не завжди такі прізвища вказують на реальне іноземне походження. Інколи їх надавали людям, які просто подорожували певними землями або мали якісь зв'язки з представниками інших народів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як совєтська влада "перекроювала" українські прізвища. Політика примусової русифікації тривала століттями.