Украинские фамилии, звучащие как ругательство: каких и где больше всего

Некоторые фамилии имеют только одного носителя в Украине

Украинские фамилии, звучащие как бранные слова, имеют интересную историю и происхождение. Большинство таких родовых имен возникло в XVII веке, когда киевский митрополит Петр Могила ввел обязательное ведение метрик рождения, брака и смерти.

Такие необычные фамилии встречаются в разных регионах Украины, однако имеют ограниченное количество носителей – от одного до нескольких сотен человек. Генеалогический ресурс "Рідні" провел исследование этого языкового феномена и выявил самые распространенные случаи.

По данным исследования, больше всего носителей имеет фамилию Шмаровоз – 363 человека. Люди с этой фамилией живут преимущественно в Черниговской и Харьковской областях. На втором месте – Дурунда с 225 носителями в Закарпатье. Фамилию Дуракова носят 223 человека в Харькове и Луганске.

Среди других необычных фамилий исследователи обнаружили Срайчука, имеющего 30 носителей в Ивано-Франковской области, и Пиструила, которую носят 11 человек в Одесской и Черниговской областях. Фамилия Йолопенко встречается только у трех человек в Одесской области.

Интересно, что некоторые фамилии имеют только одного носителя. К примеру, Хуэссу зарегистрировано в Мариуполе, Бздюлева – в селе Рыбаковка на Николаевщине, а Стервоедова – в селе Воскресеновка на Днепропетровщине.

Этнолог Галина Лозко объясняет появление таких фамилий двумя причинами. В древности считали, что некрасивые имена могут защищать от злых сил и отвращать беду.

Также детям часто давали негативные прозвища, которые должны были измениться после достижения совершеннолетия. Однако если человек ничем особенным себя не проявлял, прозвище могло остаться навсегда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие украинские фамилии указывают на то, что среди ваших предков были иностранцы. Но не всегда такие фамилии указывают на реальное иностранное происхождение.